പത്താം തീയതിയിലെ സിജെപി സമരം: ഡൽഹിയിൽ വൻ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ, 2800 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ, അതിർത്തികളിലും ജാഗ്രത
ഡല്ഹിയില് ഒക്ടോബര് പത്താം തീയതി നടക്കാനിരിക്കുന്ന കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടിയുടെ പ്രതിഷേധങ്ങള്ക്ക് മുന്നോടിയായി സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങള് ശക്തമാക്കി ഡല്ഹി പോലീസ്. സമരത്തില് ക്രിമിനല് പശ്ചാത്തലമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന ഏകദേശം 2800 പേരുടെ വിവരശേഖരണം ഡല്ഹി പോലീസ് നടത്തിവരികയാണ്. ബസ് ഓപ്പറേറ്റര്മാരെയും നഗരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന മാര്ഗങ്ങളെയും നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. മുഖ്യ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് സിജെപി പ്രതിഷേധം.
#CJP protest in #Bengaluru YouTuber Dhruv Rathee addresses the crowd gathered at Freedom Park here to demand the resignation of CEC Gyanesh Kumar over messing up the SIR exercise by indulging in selective deletions. @timesofindia ( by TOI Chethan Shivakumar) https://t.co/TDl0u3s0hk— TOI Bengaluru (@TOIBengaluru) October 8, 2026
അതേസമയം ഡല്ഹിയിലേക്ക് യാത്ര നടത്തുന്ന ബസുകളെ നിരീക്ഷിക്കാന് ലോക്കല് പോലീസിന് നിര്ദേശമുണ്ട്. പ്രതിഷേധക്കാര് ഡല്ഹിയിലെത്തുന്നത് തടയാനാണ് ശ്രമം. ഹരിയാന, ഉത്തര്പ്രദേശ് അതിര്ത്തികളില് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാര്ഥികള് കൂടുതലായി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില് ബന്ധപ്പെടാനും പ്രതിഷേധത്തില് പങ്കെടുക്കുന്നതില് നിന്നും ഇവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനും ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ജന്തര് മന്തറിനും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള് ശക്തമാണ്. ഇവിടങ്ങളില് മാത്രമായി 4000 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണുള്ളത്. കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്ന പ്രതിഷേധക്കാരെ പാര്പ്പിക്കാന് നഗരങ്ങളില് താല്ക്കാലിക സംവിധാനങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതും ഡല്ഹി പോലീസിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട്.