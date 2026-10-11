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  4. Delhi Police release former CM pinarayi vijayan after 8 hours of detention
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 11 October 2026 (09:40 IST)

പിണറായി വിജയനെ ഡൽഹി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചത് 8 മണിക്കൂർ, പോലീസിൻ്റേത് വിചിത്ര നടപടി, ഗ്യാനേഷ് രാജി വെയ്ക്കും വരെ പ്രക്ഷോഭമെന്ന് മറുപടി

ദില്ലി പോലീസിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനമാണ് പിണറായി പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം നടത്തിയത്.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 11 Oct 2026 (09:38 IST)
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മുഖ്യ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ദില്ലിയില്‍ പ്രതിഷേധിക്കാനെത്തിയ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പിണറായി വിജയനെ ഡല്‍ഹി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ വെച്ചത് 8 മണിക്കൂര്‍. ഇന്നലെ രാവിലെ പത്തരക്കാണ് പിണറായി വിജയനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. 8 മണിക്കൂറിന് ശേഷം മന്ദിര്‍ മാര്‍ഗ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്നാണ് പിണറായി വിജയനെ വിട്ടയച്ചത്. മൂന്നര മണിക്കൂറോളം നഗരത്തില്‍ വട്ടം കറക്കിയ ശേഷമാണ് ദില്ലി പോലീസ് പിണറായി വിജയനടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ മന്ദിര്‍ മാര്‍ഗ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തിച്ചത്.
 
 ദില്ലി പോലീസിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനമാണ് പിണറായി പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം നടത്തിയത്. തന്നെ മൂന്നര മണിക്കൂറോളം നഗരത്തില്‍ വട്ടം കറക്കി. വിചിത്ര നടപടികളാണിത്. ഇത്തരത്തില്‍ ചെയ്താല്‍ പ്രതിഷേധം തണുപ്പിക്കാമെന്ന് പോലീസ് കരുതേണ്ട, ഗ്യാനേഷ് രാജിവെയ്ക്കും വരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ന്ന് വരുമെന്നും പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞു.
 
അതേസമയം പിണറായി വിജയന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ പറ്റി ധരിപ്പിച്ചിട്ടും ഡല്‍ഹി പോലീസ് വിട്ടുവീഴ്ചകള്‍ക്ക് തയ്യാറായില്ലെന്നും മൂന്നര മണിക്കൂറോളം പോലീസ് വട്ടം കറക്കിയതില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതയുണ്ടായെന്നും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ് എം പി പറഞ്ഞു. പിണറായി വിജയനൊപ്പം കെ എന്‍ ബാലഗോപാല്‍,ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ് എന്നിവരാണ് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. പിണറായിയുടെ ഭക്ഷണവും മരുമ്മുനടക്കം മുടങ്ങിയെന്ന് ഒപ്പമുള്ള നേതാക്കള്‍ ലൈവ് വീഡിയോയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
 
നേരത്തെ സിപിഎം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി,സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന്‍, പി കെ ശ്രീമതി,കെ കെ ശൈലജ അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെയും ദില്ലി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു.ALSO READ: ഡൽഹി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിലെ കൂട്ട കസ്റ്റഡി: ആശങ്കയറിയിച്ച് യുഎൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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