കുറിച്ചുവെച്ചോ.. ജന്തര് മന്തറില് നിന്ന് തന്നെ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി വാങ്ങും, ജന്തര് മന്തറില് ഇന്ത്യന് പതാക ഉയര്ത്തി സിജെപി, നേതാക്കള് കസ്റ്റഡിയില്
ദേശീയ പതാകയുമായി കടന്നുകയറിയ സിജെപി പ്രവര്ത്തകരെ പോലീസെത്തി നീക്കം ചെയ്തു.
പ്രഖ്യാപിത സമരവേദികളുടെ പട്ടികയില് നിന്നും ജന്തര് മന്തറിനെ ഡല്ഹി പോലീസ് ഒഴിവാക്കിയ സാഹചര്യത്തില് അപ്രതീക്ഷിതമായി ജന്തര് മന്തറിലേക്ക് കടന്നുകയറി സിജെപി നേതാക്കളും പ്രവര്ത്തകരും. അശുതോഷ് റാങ്ക, സൗരവ് ദാസ്, അജിങ്ക്യ ഷിന്ഡെ എന്നീ നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സിജെപി അംഗങ്ങള് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ജന്തര് മന്തറിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. ദേശീയ പതാകയുമായി കടന്നുകയറിയ സിജെപി പ്രവര്ത്തകരെ പോലീസെത്തി നീക്കം ചെയ്തു.
Cockroaches with the Tiranga sneaked into Jantar Mantar early this morning before they were picked up by Delhi Police. @AshutoshRanka, @SauravDassss, @AjinkyaCJP along with other team members have been detained. You cannot denotify the resistance, @narendramodi https://t.co/x7B40akCVO— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 13, 2026
ജന്തര് മന്തറിനെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിഷേധ വേദികളുടെ പട്ടികയില്നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ CJP പ്രവര്ത്തകര് ഇവിടെ പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയത്. പൊലീസ് സ്ഥാപിച്ച ഇരുമ്പ് ഗേറ്റും ബാരിക്കേഡുകളും മറികടന്ന് പ്രതിഷേധക്കാര് സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് സിജെപി നേതാക്കള് തന്നെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവെച്ചു. പ്രതിഷേധങ്ങള് ജന്തര് മന്തറില് തന്നെ നടത്തുമെന്നും ജന്തര് മന്തറില് തന്നെ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി വാങ്ങുമെന്നും സിജെപി നേതാക്കള് വ്യക്തമാക്കി.
JANTAR MANTAR HAS BEEN RECLAIMED! WE HAVE ENTERED JANTAR MANTAR AND NOW WE ARE BEING DETAINED! But this is a message to all of us young gen! We can do it! Gyanu, you’re done bro! @Cockroachisback https://t.co/swDB6K8kW5— Saurav Das (@SauravDassss) October 13, 2026
സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധത്തിന് അനുമതി നല്കണമെന്നും പ്രതിഷേധ വേദി അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പാര്ട്ടി ഡല്ഹി പൊലീസിന് 24 മണിക്കൂര് സമയപരിധി നല്കിയിരുന്നു.ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സമരവേദികളുടെ പട്ടികയില് നിന്ന് ജന്തര് മന്തറിനെ സര്ക്കാര് ഒഴിവാക്കിയത്.