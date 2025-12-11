എന്തേ ഇടപെടാൻ വൈകി ?, ഇൻഡിഗോ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ചോദ്യങ്ങളുമായി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 11 ഡിസംബര് 2025 (12:33 IST)
ഇന്ഡിഗോ വിമാന സര്വീസുകളിലെ പ്രതിസന്ധി ഒമ്പതാം ദിവസവും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനെതിരെ ചോദ്യങ്ങളുമായി ഡല്ഹി ഹൈക്കോടതി. പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നത് വരെ കേന്ദ്രസര്ക്കാര് വിഷയത്തില് ഇടപെടാന് വൈകിയതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു.
പ്രതിസന്ധി രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നതല്ലെയെന്നും വിമാനകമ്പനികള് 40,000 രൂപ വരെ ടിക്കറ്റിന് ഈടാക്കുന്ന സാഹചര്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.
യാത്രക്കാര്ക്ക് പണം തിരിച്ചു നല്കുന്ന നടപടി കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്നും നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറല് ഓഫ് സിവില് ഏവിയേഷന്(ഡിജിസിഎ) ഇടപെടണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിസന്ധിയില് ജുഡീഷ്യല് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഹര്ജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങള്.
അതേസമയം ഇന്ഡിഗോ വിമാനകമ്പനിക്കെതിരെ കൂടുതല് നടപടികളുണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാനമന്ത്രി രാം മോഹന് നായിഡു വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ഡിഗോ സിഇഒ പീറ്റര് എല്ബേഴ്സിനെ മാറ്റുന്നതടക്കമുള്ള നിര്ദേശങ്ങള് കമ്പനിക്ക് നല്കുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമെന്നും പ്രതിസന്ധിയില് ഡിജിസിഎയുടെ പങ്കിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രം സൂചന നല്കി. പൈലറ്റുമാരുടെ ഡ്യൂട്ടി സമയത്തിലെ മാറ്റം നടപ്പിലാക്കാന് 1000 പൈലറ്റുമാരെയെങ്കിലും കൂടുതല് നിയമിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഇന്ഡിഗോ ഈ വര്ഷം പൈലറ്റുമാരുടെ എണ്ണത്തില് 3 ശതമാനം കുറവ് വരുത്തിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില് ഇന്ഡിഗോയുടെ 10 ശതമാനം സര്വീസുകള് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാന് സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് നല്കിയിരുന്നു.