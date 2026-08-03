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  4. Delhi court acquits former WFI chief brij bhushan singh in Wrestler's sexual harassment case
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി

ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്: ബ്രിജ് ഭൂഷണെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി ഡൽഹി വിചാരണ കോടതി

ഗുസ്തി താരങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസില്‍ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷന്‍ മുന്‍ മേധാവി ബ്രിജ് ഭൂഷണെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി ഡല്‍ഹി വിചാരണ കോടതി.

brij bhushan sharan singh acquitted women wrestlers harassment case
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (11:58 IST)
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ഗുസ്തി താരങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസില്‍ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷന്‍ മുന്‍ മേധാവി ബ്രിജ് ഭൂഷണെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി ഡല്‍ഹി വിചാരണ കോടതി. ഒരു വര്‍ഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന വിചാരണയ്‌ക്കൊടുവിലാണ് കോടതിയുടെ വിധി. കേസിലെ കൂട്ടുപ്രതിയും ഡബ്യുഎഫ്‌ഐ മുന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയുമായ വിനോദ് തോമറിനെയും കോടതി വെറുതെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്.
 
അടച്ചിട്ട മുറിയിലാണ് കോടതി നടപടികള്‍ നടന്നത്. ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ പരാതിയെത്തുടര്‍ന്ന് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കല്‍,ലൈംഗികാതിക്രമം, പിന്തുടര്‍ന്ന് ശല്യം ചെയ്യല്‍, ക്രിമിനല്‍ ഭീഷണി എന്നീ കുറ്റങ്ങള്‍ ചുമത്തിയാണ് ഡല്‍ഹി പോലീസ് കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിച്ചത്. പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത ഗുസ്തി താരത്തിന്റെ പരാതിയില്‍ പോക്‌സോ കേസ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിലും ഈ കേസ് പരാതിക്കാരി പിന്നീട് പിന്‍വലിച്ചിരുന്നു.
 
 2016നും 2019നും ഇടയില്‍ ഡബ്യുഎഫ്‌ഐ ഓഫീസിലും ബ്രിജ് ഭൂഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലും വിദേശയാത്രകള്‍ക്കിടയിലും വെച്ച് ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങള്‍ നടന്നതായാണ് പരാതിയില്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നത്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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