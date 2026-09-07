ദില്ലിയിലെ കെട്ടിട അപകടം : മരണസംഖ്യ ആറായി, കുടുങ്ങിയവർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു
ദില്ലി സത്യനികേതനിലെ ബഹുനില ഹോസ്റ്റല് കെട്ടിടം തകര്ന്ന് വീണുണ്ടായതിനെ തുടര്ന്നുള്ള മരണം ആറായി. പുലര്ച്ചയോടെ ഒരു മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങള്ക്കിടയില് കുടുങ്ങികിടക്കുന്നവര്ക്കായുള്ള തെരെച്ചില് തുടരുകയാണ്. അതേസമയം ചികിത്സയിലുള്ള 7 പേരെ ഇനിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. നിരവധി പേര് അവശിഷ്ടങ്ങള്ക്കിടയില് ഉണ്ടെന്നാണ് സംശയം. അതേസമയം സംഭവത്തില് മജിസ്റ്റീരിയല് അന്വേഷണത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത ഉത്തരവിട്ടു.
ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെയാണ് തെക്കന് ദില്ലിയിലെ സത്യ നികേതനില് 5 നില ഹോസ്റ്റല് കെട്ടിടം തകര്ന്ന് വീണത്. ദില്ലി സര്വകലാശാലയുടെ സൗത് ക്യാമ്പസിന് സമീപം പ്രവര്ത്തിച്ച ഡെയ്സ് ഹോസ്റ്റല് എന്ന കെട്ടിടമാണ് നിലം പൊത്തിയത്. ആണ്കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത്. അപകടസമയത്ത് 40 പേരോളം കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായിരിക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഭൂകമ്പ സമാനമായ ശബ്ദത്തോടെ കെട്ടിടം തകര്ന്ന് വീഴുകയായിരുന്നു. അപകടം നടന്നതിന് പിന്നാലെ പ്രദേശവാസികളാണ് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. കോണ്ക്രീറ്റ് പാളികള് വെട്ടിപൊലിച്ച് ആളുകളെ പുറത്തെത്തിക്കാനാണ് കാലതാമസം നേരിടുന്നത്. എന്ഡിആര്എഫ്, ഫയര്ഫോഴ്സ്, പോലീസ് വിവിധ ഏജന്സികള് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
A 6-story building collapsed completely in Satya Niketan (Moti Bagh), Delhi.!— Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 6, 2026
A PG-hostel was running in the building; fears that several students are trapped under the debris.!
How do such buildings keep operating without NOC, without safety checks?!
Prayers for… pic.twitter.com/TODayKcvbf
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ കനത്ത മഴയും കെട്ടിറ്റത്തിന്റെ കാലപഴക്കവുമാണ് അപകടകത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. 75 പേരോളം ഹോസ്റ്റലില് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവധി ദിവസമായതിനാല് വിദ്യാര്ഥികളില് പലരും വീടുകളിലേക്ക് പോയതാണ് അപകടത്തിന്റെ തോത് കുറച്ചത്. അതേസമയം ഹോസ്റ്റലിന് സമീപമുള്ള കെട്ടിടവും ദുര്ബലാവസ്ഥയിലാണ്. അപകടത്തിനെ പിന്നാലെ ആ കെട്ടിടം ഒഴിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തില് കെട്ടിട ഉടമയ്ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഇയാള് ഒളിവിലാണെന്നാണ് സൂചന.
ഇന്നലെ തന്നെ ദില്ലി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത അപകടസ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികള് നേരിട്ട് വിലയിരുത്തി. അതെസമയം സര്ക്കാരിന്റെ നിരുത്തരവാദിത്തം ബോധ്യപ്പെട്ടെന്നും ഉറക്കം വെടിയണമെന്നും മുന് മുഖ്യമന്ത്രിയായ അരവിന്ദ് കേജ്രിവാള് കുറ്റപ്പെടുത്തി. രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം കാര്യക്ഷമമല്ലാത്തതിനെതിരെ കോണ്ഗ്രസും സിജെപിയും രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിയമലംഘനം നടത്തി നിര്മിച്ചതും കാലപഴക്കം ചെന്നതുമായി കെട്ടിടങ്ങള് ഒഴിപ്പിക്കുമെന്ന് സര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും യാതൊരു നടപടികളും ദില്ലിയില് ഉണ്ടായിടില്ല. അടുത്തിടെ കെട്ടിടം തകര്ന്ന് വീണുണ്ടാകുന്ന മൂന്നാമത്തെ ദുരന്തമാണിത്.