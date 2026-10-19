റഷ്യയില് നിന്നുള്ള ക്രൂഡ് ഓയില് ഇറക്കുമതി: പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യന് റിഫൈനറികളുടെ ഇന്ധന കയറ്റുമതിയില് 43% വര്ധന
റഷ്യന് അസംസ്കൃത എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെയും മറ്റ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെയും റിഫൈനറികള് സെപ്റ്റംബര് മാസത്തില് ഉപരോധം ഏര്പ്പെടുത്തിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് 1 ബില്യണ് യൂറോ (1.2 ബില്യണ് ഡോളര്) മൂല്യമുള്ള എണ്ണ ഉല്പ്പന്നങ്ങള് കയറ്റി അയച്ചതായി 'സെന്റര് ഫോര് റിസര്ച്ച് ഓണ് എനര്ജി ആന്ഡ് ക്ലീന് എയര്' അറിയിച്ചു. ഇത് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 43 ശതമാനം കൂടുതലാണ്.
റഷ്യന് ക്രൂഡ് ഓയിലില് നിന്ന് ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ധനങ്ങള്ക്ക് യൂറോപ്യന് യൂണിയന് നിരോധനം ഏര്പ്പെടുത്തിയിരുന്നിട്ടും ആ മാസം യൂറോപ്യന് യൂണിയന് തുറമുഖങ്ങളില് ഇറക്കിയ ഏഴ് കാര്ഗോകളില് ആറെണ്ണവും ഗുജറാത്തിലെ ജാംനഗറിലുള്ള റിലയന്സ് ഇന്ഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ റിഫൈനറിയില് നിന്നുള്ളവയായിരുന്നു.
ഇന്ത്യ, തുര്ക്കി, ബ്രൂണൈ എന്നിവിടങ്ങളിലെ റിഫൈനറികളെക്കുറിച്ചാണ് CREA റിപ്പോര്ട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഇവയില് നിന്നുള്ള ഉല്പ്പന്നങ്ങളില് 667 ദശലക്ഷം യൂറോയുടേത് യൂറോപ്യന് യൂണിയനും, 168 ദശലക്ഷം യൂറോയുടേത് ഓസ്ട്രേലിയയും, 154 ദശലക്ഷം യൂറോയുടേത് അമേരിക്കയും, 19 ദശലക്ഷം യൂറോയുടേത് ന്യൂസിലാന്ഡും വാങ്ങി. റഷ്യന് ക്രൂഡ് ഓയില് ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ മൂല്യം 295 ദശലക്ഷം യൂറോ വരുമെന്ന് CREA കണക്കാക്കുന്നു.