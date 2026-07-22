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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 22 July 2026 (10:52 IST)

ബിജെപി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പോലീസിൻ്റെ ക്രൂരമായ മർദ്ദനം, വിദ്യാർഥികളോട് പ്രധാനമന്ത്രി മാപ്പ് പറയണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി

അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവരെ തടവില്‍ വെച്ച ഛത്രസല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നിന്നാണ് വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചത്.

CJP Protest
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (10:55 IST)
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സിജെപി സമരത്തിനിടെയുണ്ടായ പോലീസ് ഭീകരതയില്‍ ഇരയാക്കപ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ഥികളോട് പ്രധാനമന്ത്രി മാപ്പ് പറയണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും വിദ്യഭ്യാസ മന്ത്രി ധര്‍മേന്ദ്രപ്രധാനും ഉടന്‍ തന്നെ രാജിവെച്ച് പുറത്തുപോകണമെന്നും വിഷയം ഇരു സഭകളിലും ചര്‍ച്ച ചെയ്യണമെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു. എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞത്. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവരെ തടവില്‍ വെച്ച ഛത്രസല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നിന്നാണ് വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചത്.
 
ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളോടും പ്രധാനമന്ത്രിയോടുമുള്ള നേരിട്ടുള്ള സന്ദേശമെന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയാണ് രാഹുല്‍ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ലോകസഭാ സ്പീക്കര്‍ ഓം ബിര്‍ലയെ താന്‍ കണ്ടിരുന്നുവെന്നും വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന് സ്പീക്കറോട് പറഞ്ഞു. സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും അനുമതി തേടണമെന്നാണ് സ്പീക്കര്‍ പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാരിന് താല്പര്യമില്ലെന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്ക് വ്യക്തമാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
 
വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പ്രശ്‌നവും അവര്‍ക്കെതിരെ എന്താണ് ചെയ്തതെന്നും ദേശീയ ശ്രദ്ധയില്‍ കൊണ്ടുവരാനാണ് പ്രതിപക്ഷം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചതെന്നും വിദ്യാര്‍ഥികളെ ആക്രമിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തേ തീരു. കൂടാതെ സമരം ചെയ്ത വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കെതിരെ എടുത്ത എല്ലാ കേസുകളും പിന്‍വലിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.ALSO READ: NEET Protests : ചർച്ച വേണമെന്നാണ് രാഹുൽ ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്, സമ്മതിച്ചപ്പോൾ നിലപാട് മാറ്റി രാജിയാക്കി : ജിതേന്ദ്ര സിംഗ്
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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