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  4. CJP-BJP Row Escalates Over AI-Generated Quote; Saurav Das Claims ‘Open Rebellion’ in Union Cabinet
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 6 September 2026 (12:05 IST)

മന്ത്രിസഭയിൽ അഴിച്ചുപണി വൈകുന്നതിന് കാരണം ബിജെപിയിലെ ആഭ്യന്തര കലഹം, ആരോപണവുമായി സൗരവ് ദാസ്

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 6 Sep 2026 (12:07 IST)
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ബിജെപിക്കുള്ളില്‍ തുറന്ന കലാപം തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന അവകാശവാദവുമായി സിജെപി വക്താവ് സൗരവ് ദാസ്. എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലാണ് ബിജെപിയിലെ പല നേതാക്കള്‍ക്കും പാര്‍ട്ടിയുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും ബിജെപിക്കുള്ളില്‍ ആഭ്യന്തര കലഹത്തിന് സമാനമായ സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും സൗരവ് ദാസ് വ്യക്തമാക്കിയത്.
 
ബിജെപിയിലെ തന്നെ ചില ഉന്നതര്‍ തന്നോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രിസഭയില്‍ ഏഴോളം മന്ത്രിമാര്‍ രാജിവെയ്ക്കാന്‍ തയ്യാറാകാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടന നീണ്ടുപോകുന്നതെന്നും എക്‌സ് പോസ്റ്റില്‍ സൗരവ് ദാസ് ആരോപിച്ചു. എന്നാല്‍ ഈ അവകാശവാദങ്ങള്‍ക്ക് യാതൊരു തെളിവും സൗരവ് ദാസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
 
 സൗരവിന്റെ എക്‌സ് പോസ്റ്റ് സിജെപി നേതാക്കളായ അഭിജീത് ദീപ്‌കെ, രത്‌ന സിങ് തുടങ്ങിയവരും പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജന്തര്‍ മന്തര്‍ സമരം കൊണ്ട് എന്ത് നേടി എന്ന് ചോദിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ബിജെപിക്കുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര കലഹമെന്നും പോസ്റ്റില്‍ സൗരവ് ദാസ് പറയുന്നു. അതേസമയം ഈ വാദങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന്  ബിജെപിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവര്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ബിജെപിക്കുള്ളില്‍ മോദി വിരുദ്ധ ചേരി ശക്തമാകുന്നോ എന്ന ചോദ്യം എക്‌സില്‍ ഉന്നയിക്കുന്നവരും ഏറെയാണ്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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