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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 27 July 2026 (21:11 IST)

വാക്കിന് പുല്ലുവില, എഫ്ഐആർ ഉറപ്പ് പാലിക്കാതെ ബിജെപി, നിയമസഹായത്തിന് വെബ്സൈറ്റ് തുറന്ന് സിജെപി

സര്‍ക്കാര്‍ വാക്ക് പാലിച്ചില്ലെങ്കില്‍ വീണ്ടും പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവില്‍ ഇറങ്ങുമെന്ന് സിജെപി വ്യക്തമാക്കി.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (21:15 IST)
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നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിനെതിരെ കേസെടുക്കില്ലെന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഉറപ്പ് പാലിക്കാതെ ബിജെപി. ബംഗാള്‍, ബീഹാര്‍, ഡല്‍ഹി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയ നിരവധി യുവാക്കള്‍ക്കെതിരെയാണ് ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ എഫ്‌ഐആറുകള്‍ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ വാക്ക് പാലിച്ചില്ലെങ്കില്‍ വീണ്ടും പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവില്‍ ഇറങ്ങുമെന്ന് സിജെപി വ്യക്തമാക്കി. സിജെപി വക്താവായ സൗരവ് ദാസ് ആണ് ഇക്കാര്യം വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചത്. സമരക്കാര്‍ക്കെതിരെ പോലീസ് നടത്തിയ ക്രൂരതകളുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ സാക്ഷി എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചതായും സിജെപി വക്താവ് സൗരവ് ദാസ് പറഞ്ഞു. മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകനും രാജ്യസഭാ എം പിയുമായ കപില്‍ സിബലിനൊപ്പമാണ് സൗരവ് ദാസ് വാര്‍ത്താസമ്മേളനം നടത്തിയത്.
 
 സര്‍ക്കാര്‍ ഉറപ്പുകള്‍ പാലിക്കുന്നില്ലെന്നും ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും സൗരവ് ദാസ് വ്യക്തമാക്കി. സമരം ചെയ്ത എല്ലാവര്‍ക്കും സിജെപി നിയമസഹായം ഉറപ്പാക്കും. ഇതിനായി cockroachjantaparty.org/saakshi എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചു. പോലീസ് ക്രൂരതയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇതില്‍ തെളിവായി നല്‍കാമെന്നും അത് പരിശോധിച്ച ശേഷം സിജെപി ടീം നിയമപരമായ സഹായം ലഭ്യമാക്കുമെന്നും സൗരവ് പറഞ്ഞു.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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