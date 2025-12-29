ക്രിസ്തുമസ് ആക്രമണങ്ങളിൽ മോദിക്ക് മൗനം; ‘ചർച്ച് സന്ദർശനം വിദേശികളെ കാണിക്കാൻ കടുത്ത വിമർശനവുമായി ദീപിക

രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 29 ഡിസംബര് 2025 (11:27 IST)
രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷങ്ങള്ക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണങ്ങള് ഗുരുതരമായ ആശങ്കകള് ഉയര്ത്തുന്ന സാഹചര്യത്തില്, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മൗനത്തെ രൂക്ഷ ഭാഷയില് വിമര്ശിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മുഖപത്രമായ ദീപിക.ക്രിസ്തുമസ് ദിനത്തില് പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പള്ളിസന്ദര്ശനം ആത്മാര്ത്ഥതയില്ലാത്ത നടപടിയാണെന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാധികരെ കാണിക്കാന് മാത്രമാണെന്നും ദീപിക വിമര്ശിക്കുന്നു.
പ്രധാനമന്ത്രിയ്ക്ക്
അക്രമ സംഭവങ്ങളെ അപലപിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യാമായിരുന്നുവെന്നും ദീപിക പറയുന്നു. 'വര്ഗീയത വാനോളം, നിവേദനം പോരാ' എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് മുഖപ്രസംഗം.
സംഘപരിവാര് സംഘടനകളും ബിജെപി സര്ക്കാരുകളും ഭരണഘടനയെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങള്ക്ക് നേരെ അക്രമം നടത്തി. യുപിയില് ക്രിസ്മസ് അവധി നിഷേധിച്ചു, കേരളത്തില് ലോക്ഭവനില് പ്രവര്ത്തി ദിവസമാക്കി. ഈ വര്ഷം നവംബര് വരെ മാത്രം രാജ്യത്ത് ക്രൈസ്തവര്ക്കെതിരെ 706 ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായി. വര്ഗീയതയ്ക്കെതിരെ ബിജെപി സര്ക്കാരുകള്ക്ക് നിചേദനം നല്കിയാല് പോര കോടതിയെ സമീപിക്കണമെന്നും മുഖപ്രസംഗത്തില് പറയുന്നു.
2024ന് ശേഷമുള്ള ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തില് ന്യൂനപക്ഷ വിഷയങ്ങള് വീണ്ടും കേന്ദ്രസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറുന്നതിന്റെ സൂചനയായാണ് ഈ വിമര്ശനത്തെ രാഷ്ടീയ നിരീക്ഷകര് കാണുന്നത്.പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതീകാത്മക ഇടപെടലുകള് മാത്രം മതിയോ ഭരണനടപടികള് ആവശ്യമല്ലെ എന്ന ചോദ്യമാണ് ദീപിക ഉയര്ത്തുന്നത്.