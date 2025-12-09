ചൊവ്വ, 9 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
അനുമതിയില്ലാതെ ലഡാക്കിലെയും കാശ്മീരിലെയും തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥലങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച ചൈനീസ് യുവാവിനെ അറസ്റ്റുചെയ്തു

രാജ്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തിയോ എന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ ഇയാളുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഫോറന്‍സിക് പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചു.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 9 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (12:39 IST)
അനുമതിയില്ലാതെ ലഡാക്കിലെയും കാശ്മീരിലെയും തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥലങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച ചൈനീസ് യുവാവ് പിടിയില്‍. നവംബര്‍ 19ന് ടൂറിസ്റ്റ് വിസയില്‍ ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയ ഹൂ കോങ്ങ് തായിയെയാണ് ശ്രീനഗറില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. രാജ്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തിയോ എന്ന് കണ്ടെത്താന്‍ ഇയാളുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഫോറന്‍സിക് പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചു.

ഫോറിനേഴ്‌സ് റീജണല്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഓഫീസില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാതെ ഇയാള്‍ കാശ്മീര്‍ താഴ്വരയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങള്‍, നിയന്ത്രിത പ്രദേശങ്ങള്‍ എന്നിവ സന്ദര്‍ശിച്ചതായാണ് വിവരം. ഇന്ത്യയില്‍ എത്തിയശേഷം ഇയാള്‍ ഒരു ഇന്ത്യന്‍ സിം കാര്‍ഡ് സ്വന്തമാക്കിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇയാളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംശയം വര്‍ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ വിസ ചട്ടത്തെകുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇയാളുടെ പ്രതികരണം. താന്‍ ഒരു യാത്രാ പ്രേമിയാണെന്നും അമേരിക്ക, ന്യൂസിലന്‍ഡ്, ബ്രസീല്‍, ഫിജി, ഹോങ്കോങ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പാസ്‌പോര്‍ട്ടില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും യുവാവ് പറയുന്നു.


