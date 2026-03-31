ചൈനീസ് സിസിടിവി ക്യാമറകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിരോധനം; ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 31 മാര്ച്ച് 2026 (17:18 IST)
ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റല് സുരക്ഷ മുന്നിര്ത്തി 2026 ഏപ്രില് ഒന്ന് മുതല് ഇന്റര്നെറ്റ് കണക്ടഡ് സിസിടിവി ക്യാമറകള് വില്ക്കുന്നതില് നിന്ന് നിരവധി ചൈനീസ് നിര്മ്മാതാക്കളെ നിരോധിക്കുന്ന നിയമവുമായി കേന്ദ്രം.
Hikvision, Dahua, TP-Link എന്നീ ചൈനീസ് വീഡിയോ നിരീക്ഷണ കമ്പനികളെയാകും നിയമം പ്രധാനമായും ബാധിക്കുക. ഈ കമ്പനികളുടെ ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്കും ചൈനീസ് ചിപ്സെറ്റുകള് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങള്ക്കും സര്ക്കാര് സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് നല്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഡിജിറ്റല് സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില് വിദേശ നിരീക്ഷണ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ നടപടിയുടെ ലക്ഷ്യം.
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം വരെ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം സിസിടിവി വില്പ്പനയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ചൈനീസ് ഉല്പ്പന്നങ്ങളായിരുന്നു. അതിനാല് തന്നെ ഈ നടപടിയോടെ ആഭ്യന്തര ബ്രാന്ഡുകള്ക്കാകും വന് നേട്ടം ലഭിക്കുക. തായ്വാന് ചിപ്സെറ്റുകളിലേക്ക് മാറിയ CP Plus, Qubo, Prama, Matrix, Sparsh തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യന് ബ്രാന്ഡുകള്ക്ക് തീരുമാനം നേട്ടമാകും.
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്ഡ് ഇന്ഫര്മേഷന് ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം (MeitY) 2024 ഏപ്രിലില് സിസിടിവി ക്യാമറകള്ക്കുള്ള Essential Requirements (ER) മാനദണ്ഡങ്ങള് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഓരോ ഉല്പ്പന്നവും STQC സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് നേടണമെന്ന് നിഷ്കര്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് നിര്മ്മാതാക്കള്ക്ക് രണ്ട് വര്ഷത്തെ സാവകാശമാണ് നല്കിയിരുന്നത്. നിലവില് 507 മോഡലുകള്ക്ക് സിസിടിവി ക്യാമറകള്ക്ക് ഇന്ത്യന് വിപണിയില് വില്ക്കാനുള്ള സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ദേശീയ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതോടൊപ്പം ആത്മനിര്ഭര് ഭാരത് പദ്ധതിക്ക് ഊര്ജം പകരുന്ന പുതിയ തീരുമാനം.