ലഡാക്കിലെ 28 തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥലങ്ങള്ക്ക് പേര് നല്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നീക്കത്തെ എതിര്ത്ത് ചൈന
ലഡാക്കിലെ 28 തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങള്ക്കും ഭൂപ്രദേശങ്ങള്ക്കും ഏകീകൃത നാമങ്ങള് നല്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനത്തെ ചൈന ചൊവ്വാഴ്ച ശക്തമായി എതിര്ത്തു. ഈ പ്രദേശങ്ങള് തങ്ങളുടേതാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ചൈനയുടെ ഈ നടപടി. 'ഇന്ത്യ ഏകപക്ഷീയമായും നിയമവിരുദ്ധമായും രൂപീകരിച്ച 'ലഡാക്ക് കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശം' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിനെ ചൈന ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല' -ബെയ്ജിംഗില് നടന്ന വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് മാവോ നിംഗ് പറഞ്ഞു.
ലഡാക്കിലെ 28 സ്ഥലങ്ങള്ക്കും ഭൂപ്രദേശങ്ങള്ക്കും ഏകീകൃത നാമങ്ങള് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നടപടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നല്കുകയായിരുന്നു മാവോ. 'ഈ നടപടി നിയമവിരുദ്ധവും അസാധുവുമാണ്. ഇന്ത്യ-ചൈന അതിര്ത്തിയുടെ പടിഞ്ഞാറന് മേഖലയിലുള്ള പ്രസ്തുത പ്രദേശങ്ങള് എക്കാലവും ചൈനയുടേതായിരുന്നു എന്ന വസ്തുതയെ മാറ്റാന് ഇതിന് കഴിയില്ല' അവര് പറഞ്ഞു.
ഒക്ടോബര് 2-ന് 'ലൈന് ഓഫ് ആക്ച്വല് കണ്ട്രോളി'ന് സമീപമുള്ള ഗോഗ്ര, ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗ് തുടങ്ങിയ അതിര്ത്തിയിലെ സംഘര്ഷസാധ്യതയുള്ള പ്രധാന പ്രദേശങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ ലഡാക്കിലെ 28 തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളെയും ഭൂപ്രദേശങ്ങളെയും ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗിക ഭൂപടത്തില് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.