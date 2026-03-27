സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 27 മാര്ച്ച് 2026 (18:28 IST)
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൗണ് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. വ്യാജ വാര്ത്തകള് വിശ്വസിക്കരുത്. ലോക്ക്ഡൗണ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും പ്രചരിക്കുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള് പൂര്ണ്ണമായും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്ത് വീണ്ടും ലോക്ക്ഡൗണ് നടപ്പിലാക്കാന് പോകുന്നു എന്ന വ്യാപകമായ പ്രചാരണത്തിനിടയിലാണ് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം.
രാജ്യത്ത് ഊര്ജ്ജ ലോക്ക്ഡൗണ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ജനങ്ങള്ക്കിടയില് വ്യാപകമായ അഭ്യൂഹങ്ങള് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
പശ്ചിമേഷ്യന് യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുസഭകളിലും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസ്താവന നടത്തിയപ്പോള്, തയ്യാറെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് പരാമര്ശിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ലോക്ക്ഡൗണ് സമയത്തെപ്പോലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രത്തിന്റെയും അധികാരികള് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വലിയ തോതിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങള്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് യുദ്ധം വളരെക്കാലം നീണ്ടുനില്ക്കുകയാണെങ്കില്. പലരും ഈ പ്രസ്താവനയെ ലോക്ക്ഡൗണിലേക്കുള്ള നീക്കമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു.
കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രിയും മറ്റുള്ളവരും ഇപ്പോള് ഇക്കാര്യത്തില് വിശദീകരണം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൗണ് ഏര്പ്പെടുത്താന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന് പദ്ധതിയില്ല. പെട്രോള്, ഡീസല്, എല്പിജി എന്നിവയുടെ ലഭ്യത കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ആളുകള് പരിഭ്രാന്തരാകുകയോ സാധനങ്ങള് വാങ്ങുകയോ മറ്റ് കിംവദന്തികള് വിശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. നിലവില് അത്തരമൊരു സാഹചര്യമില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് വ്യക്തമാക്കി.