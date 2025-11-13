ഒരു തുള്ളി പാല്‍ പോലും സംഭരിക്കാതെ 68 ലക്ഷം കിലോ നെയ്യ്: തിരുപ്പതി ലഡ്ഡു തട്ടിപ്പില്‍ കൂടുതല്‍ ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടെത്തലുകളുമായി സിബിഐ

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 13 നവംബര് 2025 (10:28 IST)
വിജയവാഡ:തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനം (ടിടിഡി) മുന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര് എ.വി. ധര്മ്മ റെഡ്ഡിയെ സെന്ട്രല് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്വെസ്റ്റിഗേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) ചോദ്യം ചെയ്തു. തിരുപ്പതി വെങ്കിടേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രസാദമായ പവിത്രമായ ലഡ്ഡു തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി മായം ചേര്ത് വ്യാജ നെയ്യ് വിതരണം ചെയ്ത പ്രധാന തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത്. ചൊവ്വാഴ്ച ഒമ്പത് മണിക്കൂര് തുടര്ച്ചയായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം ധര്മ്മ റെഡ്ഡിയെ ഇന്നലെ ചോദ്യം ചെയ്തു. വൈഎസ്ആര് കോണ്ഗ്രസ് പാര്ട്ടി ലോക്സഭാ എംപിയും മുന് തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനം ചെയര്മാനുമായ വൈ.വി. സുബ്ബ റെഡ്ഡിയെയും ഉടന് ചോദ്യം ചെയ്യും.
എ.വി. ധര്മ്മ റെഡ്ഡിയുടെ കാലത്ത് നെയ്യ് സംഭരണം,വിതരണക്കാരുടെ പരിശോധന, ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ നടപടികള് എന്നിവയില് നടത്തിയ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് സി.ബി.ഐ ഡി.ഐ.ജി മുരളി രംഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യം ചെയ്തതായി റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. 2022 ല് ടി.ടി.ഡി കരിമ്പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയ ഭോലെ ബാബ ഡയറി എങ്ങനെയാണ് പ്രോക്സി സ്ഥാപനങ്ങള് വഴി നെയ്യ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഭോലെ ബാബ ഡയറിയിലേക്ക് വിവിധ രാസവസ്തുക്കള് വിതരണം ചെയ്ത അജയ് കുമാര് സുഗന്ധയെ എസ്.ഐ.ടി അടുത്തിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഭോലെ ബാബ ഓര്ഗാനിക് ഡയറി ഒരു തുള്ളി പാലോ വെണ്ണയോ പോലും എവിടെ നിന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും എന്നാല് 2019 നും 2024 നും ഇടയില് നെല്ലൂര് ആസ്ഥാനമായുള്ള വൈഷ്ണവി ഡയറി, ഉത്തര്പ്രദേശ് ആസ്ഥാനമായുള്ള മാല് ഗംഗാ ഡയറി, തമിഴ്നാട് ആസ്ഥാനമായുള്ള എ.ആര്. ഡയറി ഫുഡ്സ് എന്നിവയുള്പ്പെടെ പ്രോക്സി ഡയറികള് വഴി കരാര് വഴി 68 ലക്ഷം കിലോ നെയ്യ് ടി.ടി.ഡിക്ക് വിതരണം ചെയ്തതായും എസ്.ഐ.ടി അന്വേഷണത്തില് കണ്ടെത്തി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്രമക്കേടുള്ള ഇടപാടുകളും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി.