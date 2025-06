അഹമ്മദാബാദ് വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ മുൻ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയും?, എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് യാതൊരു സുരക്ഷയുമില്ല, ട്വിറ്ററിൽ വൈറലായി ബോയ്കോട്ട് എയർ ഇന്ത്യ ഹാഷ്ടാഗ്

അഹമ്മദാബാദില്‍ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ സംഭവിച്ച

ദാരുണമായ വിമാനാപകടം നാടിനെയാകെ നടുക്കിയിരിക്കുകയാണ്.ലണ്ടനിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ബോയിംഗ് 787 വിമാനമാണ് അഹമ്മദാബാദ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നും പുറപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ കുറച്ച് മിനിറ്റുകള്‍ക്കകം തകര്‍ന്ന് വീണത്. വിമാനത്തില്‍ മൊത്തം 242 യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.യാത്രക്കാരില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന മുന്‍ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണിയടക്കം അപകടത്തില്‍ മരണപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പ്‌പൊര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ സ്ഥനാത്ത് പൂര്‍ണ്ണമായ അടിയന്തിരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപകടം കഴിഞ്ഞ് നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം ട്വിറ്ററില്‍ എയര്‍ ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഹാഷ്ടാഗുകളാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. എയര്‍ ഇന്ത്യയിലെ യാത്ര സുരക്ഷിതമല്ലെന്നും പലപ്പോഴും പല സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങളും യാത്ര ദുഷ്‌കരമാക്കാറുണ്ടെന്നും പല ഉപയോക്താക്കളും ട്വിറ്ററില്‍ പറയുന്നു.

Met a relative of mine who works in Air India last week. Has been there for over 2 decades but now the airline doesn’t even get proper parts. Nothing works. The aircrafts are not fit for flying, has been way worse since the govt. has bought it. Boycott.#AirIndia #airindiacrash