സിക്കിമിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ച് ചൈനീസ് സൈനിക വിമാനം: ഇന്ത്യയുടെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ച് മേഖലയിൽ തുടർന്നു
സിക്കിമില് ഇന്ത്യന് വ്യോമാതിര്ത്തി ലംഘിച്ച് ചൈനീസ് സൈനിക വിമാനം പറന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട്. നവംബര് 12-ന് രാവിലെ എട്ടുമണിയോടെ ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലയായ സിലിഗുഡി ഇടനാഴിക്ക് ('ചിക്കന് നെക്ക്') സമീപമുള്ള ആകാശത്താണ് വിമാനം പ്രവേശിച്ചത്. 25,000 അടി ഉയരത്തില് സഞ്ചരിച്ച വിമാനം ഏകദേശം 20 മുതല് 25 മിനിറ്റ് വരെ ഈ മേഖലയില് വട്ടമിട്ടു പറന്നതായാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് 'ഔട്ട്ലുക്ക്' മാഗസിന് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
വിമാനത്തോട് പിന്വാങ്ങാന് ഇന്ത്യന് വ്യോമസേന (IAF) പലതവണ കര്ശന മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയെങ്കിലും, അവ അവഗണിച്ച് ചൈനീസ് വിമാനം മേഖലയില് തന്നെ തുടരുകയായിരുന്നു. വടക്കുകിഴക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങളെ രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അതീവ സുരക്ഷാ പ്രാധാന്യമുള്ള ഇടുങ്ങിയ ഭൂപ്രദേശമാണ് പശ്ചിമബംഗാള് അതിര്ത്തിയോട് ചേര്ന്നുള്ള സിലിഗുഡി ഇടനാഴി.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യന് വ്യോമസേനയോ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയമോ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഏത് വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ട സൈനിക വിമാനമാണ് അതിര്ത്തി ലംഘിച്ചതെന്നോ അതിന്റെ കൃത്യമായ സഞ്ചാരപാത എന്തായിരുന്നുവെന്നോ ഉള്ള വിവരങ്ങള് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. മുന്പ് 2022 ജൂണിലും കിഴക്കന് ലഡാക്ക് മേഖലയില് ചൈനീസ് സൈനിക വിമാനം സമാനമായ രീതിയില് അതിര്ത്തിക്ക് സമീപമെത്തുകയും ഇന്ത്യ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 25,000 അടി ഉയരത്തിലായിരുന്നു വിമാനത്തിന്റെ സഞ്ചാരം.
കടുത്ത ആശങ്കയറിയിച്ച് കോണ്ഗ്രസ്; ശക്തമായ പ്രതിഷേധം വേണമെന്ന് ആവശ്യം
ചൈനീസ് സൈനിക വിമാനം 20 മിനിറ്റിലധികം ഇന്ത്യന് വ്യോമാതിര്ത്തിയില് സഞ്ചരിച്ചുവെന്ന വാര്ത്ത അങ്ങേയറ്റം ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് പ്രതികരിച്ചു. ഇന്ത്യന് വ്യോമസേനയുടെ മുന്നറിയിപ്പുകള് പോലും ചൈന അവഗണിച്ചത് ഗൗരവകരമാണ്. വിഷയത്തില് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ചൈനയെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കണമെന്നും, ഇനിയെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചൈനയ്ക്ക് 'ക്ലീന് ചിറ്റ്' നല്കുന്ന നിലപാട് തിരുത്തണമെന്നും കോണ്ഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.