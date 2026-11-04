  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. BJP slams aisa leader neha bora's old video on kathuo incident says anti hindu
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 4 November 2026 (14:45 IST)

നേഹാ ബോറ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെ ഹിന്ദു വിരുദ്ധ, ഹിന്ദുക്കളെ വെറുക്കുന്നവൾ കഠുവ ബലാത്സംഗ സമയത്തെ വീഡിയോ കുത്തിപൊക്കി ബിജെപി

Neha Bora
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (14:50 IST)
google-news
ഓള്‍ ഇന്ത്യാ സ്റ്റുഡന്‍സ് അസോസിയേഷന്‍ ദേശീയ അധ്യക്ഷയായ നേഹ ബോറ ഹിന്ദു വിരുദ്ധയാണെന്ന ആരോപണവുമായി ബിജെപി. ജമ്മു കശ്മീരിലെ കഠുവയില്‍ 8 വയസുകാരിയെ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളില്‍ വെച്ച് ക്ഷേത്ര നടത്തിപ്പുക്കാരനുള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത സംഭവത്തില്‍ നേഹ നടത്തിയ പ്രതികരണത്തിന്റെ വീഡിയോയാണ് രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കാന്‍ ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നത്. നേഹയുടെ പ്രചോദനം രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയാണെന്നും ബിജെപി പറയുന്നു.
 
നേഹാ ബോറ രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ പോസ്റ്റര്‍ ഗേളാണെന്നാണ് വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ബിജെപി ദേശീയ വക്താവ് പ്രദീപ് ഭണ്ഡാരി കുറിച്ചത്. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പോസ്റ്റര്‍ ഗേളായ നേഹാ ബോറ തന്റെ ഹിന്ദു വിരുദ്ധത തുറന്നുകാട്ടുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ബലാത്സംഗത്തിനിരയാകുന്നുവെന്ന് മുന്‍പ് പറഞ്ഞ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയാണ് അവളുടെ പ്രചോദനം. കോണ്‍ഗ്രസ് ഹിന്ദുക്കളെ വെറുക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ ചിന്താഗതി രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്നും പ്രദീപ് ഭണ്ഡാരി വീഡിയോക്കൊപ്പം എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.
 
 സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സുരക്ഷ ആവശ്യമാണ്. എന്നാല്‍ സംരക്ഷണം വേണ്ടത് ബ്രാഹ്‌മണ്യ വ്യവസ്ഥയില്‍ നിന്നാണ്. പാവപപ്പെട്ടവരും അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെട്ടവരും മൃഗങ്ങളും സ്ത്രീകളുമെല്ലാം അടിച്ചമര്‍ത്തപ്പെടാനും പീഡിപ്പിക്കാനും അര്‍ഹരാണെന്ന് കരുതുന്ന വ്യവസ്ഥയാണിത്. ഈ വ്യവസ്ഥയില്‍ ബ്രാഹ്‌മണസ്ത്രീകള്‍ക്ക് പോലും സുരക്ഷയില്‍. ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ പുരോഹിതര്‍ ബലാത്സംഗം നടത്തുന്നു. നമ്മള്‍ അത് ഉന്നാവോയിലും കഠുവയിലും കണ്ടതാണെന്നാണ് വീഡിയോയില്‍ നേഹ ബോറ പറയുന്നത്.
 
 2018 ജനുവരിയില്‍ ജമ്മു കശ്മീരിലെ കഠുവയില്‍ 8 വയസുകാരിയായ നാടോടി പെണ്‍കുട്ടിയെ ഗ്രാമത്തിലെ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളില്‍ മയക്കുമരുന്ന് നല്‍കി പൂട്ടിയിടുകയും കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ശേഷം കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവം രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായതോടെ 2019 ജൂണില്‍ പ്രത്യേക കോടതി ക്ഷേത്രം പരിപാലിച്ചിരുന്ന സഞ്ജി റാം ഉള്‍പ്പടെ 4 പ്രതികളെ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ട്രംപിനെയും നെതന്യാഹുവിനെയും ഞങ്ങൾ വധിക്കും, ഇറാനിൽ കൂറ്റൻ ചിത്രങ്ങൾ

ഇസ്രായേലിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി, നെതന്യാഹു പുറത്തേക്ക്: ഐസൻകോട്ട് - അറബ് പാർട്ടി സഖ്യത്തിന് സാധ്യത

ഇസ്രായേലിൽ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി, നെതന്യാഹു പുറത്തേക്ക്: ഐസൻകോട്ട് - അറബ് പാർട്ടി സഖ്യത്തിന് സാധ്യതആര്‍ക്കും തന്നെ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത നിലയില്‍ അറബ് പാര്‍ട്ടികളുടെ പിന്തുണയാകും സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതില്‍ പ്രധാനമാവുക.

എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ ഖത്തർ, അറബ് പാർട്ടികളുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ ആരോപണവുമായി നെതന്യാഹു

എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ ഖത്തർ, അറബ് പാർട്ടികളുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ ആരോപണവുമായി നെതന്യാഹു120 അംഗ പാര്‍ലമെന്റിലേക്ക് നടന്ന തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വലതുപക്ഷ സഖ്യത്തിന് 53 സീറ്റുകളാണ് ലഭിച്ചത്.

ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് ഹാർദ്ദിക് വാശിപിടിക്കില്ല, അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാധ്യത എങ്ങോട്ട്: വിലയിരുത്തലുമായി അശ്വിൻ

ക്യാപ്റ്റൻസിക്ക് ഹാർദ്ദിക് വാശിപിടിക്കില്ല, അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാധ്യത എങ്ങോട്ട്: വിലയിരുത്തലുമായി അശ്വിൻമുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് നായകനായ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ 2027 സീസണിന് മുന്നോടിയായി ടീം വിടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്കിടെ ഹാര്‍ദ്ദിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡ് ഡീലുകളെ വിലയിരുത്തി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരമായ ആര്‍ അശ്വിന്‍.

കള്ളുഷാപ്പുകളിലും ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാം: സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ തൊഴിലവസരം നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി, നിർണായക ഉത്തരവ്

കള്ളുഷാപ്പുകളിലും ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാം: സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ തൊഴിലവസരം നിഷേധിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി, നിർണായക ഉത്തരവ്തൃശ്ശൂര്‍ സ്വദേശിനിയായ സോഫി സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടല്‍.

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശം

ഹൂതി ആക്രമണം, സൗദിയിലെ വ്യോമഗതാഗതം താറുമാറായ നിലയിൽ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി, ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദേശംപട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന 378 വിമാനങ്ങളില്‍ 169 എണ്ണത്തിന് മാത്രമാണ് സര്‍വീസ് നടത്താന്‍ സാധിച്ചത്.

അവിടെ ഒരു ഗ്യാനേഷ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ട്രംപ് തോൽക്കില്ലായിരുന്നു, പരിഹസിച്ച് അഭിജീത് ദീപ്കെ

അവിടെ ഒരു ഗ്യാനേഷ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ട്രംപ് തോൽക്കില്ലായിരുന്നു, പരിഹസിച്ച് അഭിജീത് ദീപ്കെഅമേരിക്കന്‍ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് തിരിച്ചടി നേരിട്ടതിനു പിന്നാലെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെയും ബിജെപിയേയും പരിഹസിച്ച് സിജെപി നേതാവ് അഭിജീത് ദീപ്‌കെ.

നേഹാ ബോറ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെ ഹിന്ദു വിരുദ്ധ, ഹിന്ദുക്കളെ വെറുക്കുന്നവൾ കഠുവ ബലാത്സംഗ സമയത്തെ വീഡിയോ കുത്തിപൊക്കി ബിജെപി

നേഹാ ബോറ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെ ഹിന്ദു വിരുദ്ധ, ഹിന്ദുക്കളെ വെറുക്കുന്നവൾ കഠുവ ബലാത്സംഗ സമയത്തെ വീഡിയോ കുത്തിപൊക്കി ബിജെപിജമ്മു കശ്മീരിലെ കഠുവയില്‍ 8 വയസുകാരിയെ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളില്‍ വെച്ച് ക്ഷേത്ര നടത്തിപ്പുക്കാരനുള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത സംഭവത്തില്‍ നേഹ നടത്തിയ പ്രതികരണത്തിന്റെ വീഡിയോയാണ് രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കാന്‍ ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നത്.

ട്രംപിനെയും നെതന്യാഹുവിനെയും ഞങ്ങൾ വധിക്കും, ഇറാനിൽ കൂറ്റൻ ചിത്രങ്ങൾ

ട്രംപിനെയും നെതന്യാഹുവിനെയും ഞങ്ങൾ വധിക്കും, ഇറാനിൽ കൂറ്റൻ ചിത്രങ്ങൾടെഹ്‌റാനിലെ തിരക്കേറിയ എങ്കെലാബ് സ്‌ക്വയറില്‍ ഉയര്‍ന്ന കൂറ്റന്‍ ബില്‍ബോര്‍ഡില്‍ തലക്കുനിച്ച് അഴിക്കുള്ളില്‍ നില്‍ക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ട്രംപിനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങള്‍ ട്രംപിനെ വധിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും ചിത്രത്തിനൊപ്പമുണ്ട്.

ഹിമാചലിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങിയാൽ 2232 കോടി അധികബാധ്യത, ജിഎൻഎയിൽ നിന്ന് പിണറായിയുടെ കാലത്തും വൈദ്യുതി വാങ്ങി

ഹിമാചലിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങിയാൽ 2232 കോടി അധികബാധ്യത, ജിഎൻഎയിൽ നിന്ന് പിണറായിയുടെ കാലത്തും വൈദ്യുതി വാങ്ങിഹിമാചല്‍ പ്രദേശില്‍ നിന്നും വൈദ്യുതി വാങ്ങിയാല്‍ സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടാവുക 2232 കോടിയുടെ അധികബാധ്യതയെന്നും അതൊഴിവാക്കാനായാണ് സ്വകാര്യ കമ്പനിയായ ജിഎന്‍എ വഴി വൈദ്യുതി വാങ്ങാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍.

ബിഹാറിൽ ക്രൈം നടക്കുമായിരിക്കും, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല: വിചിത്ര വാദവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരി

ബിഹാറിൽ ക്രൈം നടക്കുമായിരിക്കും, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല: വിചിത്ര വാദവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരിനാഷണല്‍ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (NHAI) സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പരാമര്‍ശം. ഇംഗ്ലീഷ് പദമായ ക്രൈം എന്നും ഹിന്ദി പദമായ അപരാധ് എന്നും വേര്‍തിരിച്ചുകാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന.