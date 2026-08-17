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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (12:44 IST)

വമ്പൻ അഴിച്ചുപണിക്കൊരുങ്ങി ബിജെപി, സ്മൃതി ഇറാനിയും അനുരാഗ് ഠാക്കൂറും തിരിച്ചെത്തിയേക്കും

ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് അനുരാഗ് ഠാക്കൂറും സ്മൃതി ഇറാനിയും തിരിച്ചെത്തിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (12:48 IST)
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ബിജെപി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് അനുരാഗ് ഠാക്കൂറും സ്മൃതി ഇറാനിയും തിരിച്ചെത്തിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ നിതിന്‍ നബിന്‍ തന്റെ പുതിയ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കെയാണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ ദേശീയതലത്തില്‍ നിര്‍ണായകമായ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് പാര്‍ട്ടി ഒരുങ്ങുന്നത്. അനുഭവസമ്പത്തും യുവതലമുറയുടെ ഊര്‍ജവും ഒന്നിച്ച് സംയോജിപ്പിക്കാനാണ് ബിജെപി നീക്കം.
 
45കാരനായ നിതിന്‍ നബിന്‍ ബിജെപിയുടെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അധ്യക്ഷനാണ്. യുവാക്കള്‍ക്കും സ്ത്രീകള്‍ക്കും കൂടുതല്‍ പ്രാതിനിധ്യം നല്‍കുന്നതിനൊപ്പം പ്രാദേശികമായ സന്തുലനാവസ്ഥ ഉറപ്പാക്കാനും ഇത്തവണ ദേശീയ നേതൃത്വം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്.  ദേശീയ തലത്തില്‍ പരിചിതമായ മുഖങ്ങളായി ഠാക്കൂറും സ്മൃതി ഇറാനിയും തിരിച്ചുവരുന്നത് പാര്‍ട്ടിക്ക് കരുത്താകുമെന്നാണ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍. സംഘടനാതലത്തില്‍ അനുഭവപരിചയമുള്ളവരാണ് ഇരുവരും.
 
2027ല്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിര്‍ണായകമായ നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ മുന്നില്‍ കണ്ടാണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുന്നത്. യുവത്വം, സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം, പ്രാദേശിക സന്തുലനം എന്നിവയില്‍ ഊന്നിയുള്ള ഘടന ദേശീയ തലത്തില്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നാണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ വിലയിരുത്തല്‍.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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