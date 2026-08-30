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  4. BJP’s ‘Dimaagi Naxal’ Meme War Escalates, Film Clips Trigger Political Controversy
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 30 August 2026 (11:27 IST)

എതിർ ശബ്ദങ്ങളെയെല്ലാം നിങ്ങൾ വെടിവെച്ച് ഇല്ലാതെയാക്കുമോ?, ജെൻസിയെ പിടിക്കാൻ ബിജെപി ഇറക്കിയ വീഡിയോ വിവാദത്തിൽ

ബിജെപി കര്‍ണാടകയുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അക്കൗണ്ടില്‍ പുറത്തിറക്കിയ വീഡിയോയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ നേടിയത്.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 30 Aug 2026 (11:25 IST)
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പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിലെ ദിമാഗി നക്‌സല്‍ പരാമര്‍ശത്തിന് പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ തന്നെ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും ഭീഷണിയായിരുന്നത് സായുധ നക്‌സലിസമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അതിലും ഭീകരമായ തലച്ചോറുകൊണ്ട് നക്‌സലുകളായവര്‍ രാജ്യത്തുണ്ടെന്നും അവരെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാല്‍ എതിര്‍ സ്വരങ്ങളെയെല്ലാം ബിജെപി ചാപ്പയടിക്കുന്നുവെന്നും ചിന്തിക്കുന്നവരെയെല്ലാം ശത്രുക്കളാക്കി കാണുന്നുവെന്നും ഈ പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ വിമര്‍ശനമുയര്‍ന്നിരുന്നു.
 
നേരത്തെ സിജെപി പ്രക്ഷോഭ സമയത്ത് ജെന്‍സി വികാരം തങ്ങള്‍ക്കെതിരെയാണെന്ന് മനസിലാക്കി യുവാക്കളെ അനുനയിപ്പിക്കാനായി വീഡിയോകളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയടക്കം സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പരിസരത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചെങ്കിലും കാര്യമായ ചാഞ്ചാട്ടമൊന്നുമുണ്ടാക്കാനായിരുന്നില്ല. ഇതിനിടെ ദിമാഗി നക്‌സല്‍ പരാമര്‍ശവും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ നരേറ്റീവ് വാറില്‍ ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ യുവാക്കളെ ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ ഐടി സെല്ലിനെ ഒന്നാകെ ബിജെപി മാറ്റിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ദിമാഗി നക്‌സലുകളെ കൊന്നുതള്ളുന്ന പുതിയ മീമുമായി ബിജെപി ഐടി സെല്‍ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.
 
ബിജെപി കര്‍ണാടകയുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അക്കൗണ്ടില്‍ പുറത്തിറക്കിയ വീഡിയോയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ നേടിയത്. KGF: Chapter 2 സിനിമയിലെ വെടിവെപ്പ് രംഗങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച വീഡിയോയില്‍ 'ദിമാഗി നക്‌സലുകള്‍' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചവര്‍ക്കെതിരെ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പോരാടുന്നതായാണ് മീമിലൂടെ ബിജെപി പേജുകള്‍ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. 'No slowing down - taking on 'Dimaagi Naxals' with full force' എന്ന സന്ദേശത്തോടെയാണ് വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
 
ഛത്തീസ്ഗഢ് ബിജെപി Mirzapur വെബ് സീരീസിലെ കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രംഗം ഉപയോഗിച്ചാണ് 'ദിമാഗി നക്‌സല്‍' എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചത്. 'ദിമാഗി നക്‌സലാകുന്നതിന് പകരം രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയില്‍ പങ്കാളിയാകാം' എന്ന സന്ദേശമാണ് വീഡിയോയ്‌ക്കൊപ്പം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ബസ്തറില്‍ സായുധ നക്‌സലുകള്‍ക്കെതിരെ പോരാടി ഇനി ദിമാഗി നക്‌സലുകള്‍ക്കെതിരെ എന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകളും ഇവര്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.മറ്റ് സംസ്ഥാന ബിജെപി അക്കൗണ്ടുകളെയും പോസ്റ്റുകളില്‍ ടാഗ് ചെയ്തതോടെ ആസൂത്രിത ക്യാമ്പയ്‌നാണ് ബിജെപി നടത്തുന്നത്.
 
നക്‌സല്‍ ആശയങ്ങളോ ഭരണവിരുദ്ധവും 'അരാജകവുമായ' ചിന്താഗതികളോ പിന്തുടരുന്നവരെ വിശേഷിപ്പിച്ചാണ് ആദ്യം ദിമാഗി നക്‌സല്‍ എന്ന വാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉപയോഗിച്ചത്. എന്നാല്‍ പിന്നീട് ബിജെപി ദേശീയ പേജില്‍ ദിമാഗി നക്‌സലുകളായി പ്രതിപക്ഷത്തെയും സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ചോദ്യം ഉയര്‍ത്തുന്നവരെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇത് ഒരു പടി കൂടി കടന്ന് സര്‍ക്കാരിനെതിരെയുള്ളവര്‍ എന്ന തരത്തിലുള്ളതാക്കി മാറ്റിയാണ് പുതിയ ബിജെപി ക്യാമ്പയ്ന്‍. ഭരണത്തിനെതിരെയുള്ളവര്‍ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നവരാണെന്നാണ് ബിജെപി പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ അവരെ വെടിവെച്ചുകൊന്ന് തള്ളുന്നത് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് നടത്തുന്ന യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമാണെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പറയുന്നു.
 
സംവാദങ്ങള്‍ കൊണ്ടും എതിര്‍പ്പുകളെ ചര്‍ച്ചയിലൂടെ മനസിലാക്കിയും മാത്രമെ ജനാധിപത്യത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാനാവു എന്നുള്ളപ്പോള്‍ എതിര്‍ സ്വരങ്ങളെയെല്ലാം കൊന്ന് തള്ളണമെന്ന ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവമാണ് ബിജെപി പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പുതിയ ക്യാമ്പയ്‌നെതിരെ ഉയരുന്ന പ്രധാന വിമര്‍ശനം. വിദ്യാര്‍ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഷ മീമുകളുടേതായിരുന്നുവെന്ന ബോധ്യമാണ് ഇത്തരമൊരു ക്യാമ്പയ്ന്‍ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ബിജെപിക്ക് പ്രേരണയായിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി കെജിഎഫ്,മിര്‍സാപുര്‍, സിംഘം, ജയ്ലര്‍, അവഞ്ചേഴ്‌സ് തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലെ രംഗങ്ങളാണ് ബിജെപി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 
പരമ്പരാഗത പ്രസംഗങ്ങളും പോസ്റ്ററുകളും വിട്ട് സിനിമാ രംഗങ്ങള്‍, മീമുകള്‍, വൈറല്‍ വീഡിയോകള്‍ എന്നിവയെ രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് പുതിയ ക്യാംപയിന്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ 'ദിമാഗി നക്‌സല്‍' എന്ന പദപ്രയോഗം ഇനി രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗത്തിലെ ഒരു വിശേഷണം മാത്രമല്ല; ബിജെപിയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ രാഷ്ട്രീയ ആശയവിനിമയത്തിലെ പ്രധാന പ്രചാരണ ഉപാധിയായി മാറുമോ എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ ചോദ്യം.
 
വിവാദം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ, ഈ പ്രചാരണത്തെ ബിജെപി എത്രത്തോളം വിപുലീകരിക്കുമെന്നതും 'ദിമാഗി നക്‌സല്‍' എന്ന പദം ആരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് തുടര്‍ന്നും ഉപയോഗിക്കുകയെന്നതും വരും ദിവസങ്ങളില്‍ നിര്‍ണായകമാകും. എന്നാല്‍ എതിര്‍സ്വരങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളെ ഒന്നടങ്കം ശത്രുക്കളാക്കി കണക്കാക്കുന്ന ബിജെപി ക്യാമ്പയ്ന്‍ അവര്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമോ നല്‍കുക എന്ന ചോദ്യവും പ്രസക്തമാണ്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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