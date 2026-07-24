മാതാപിതാക്കളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കുറഞ്ഞാൽ വിദ്യഭ്യാസ വായ്പ നിഷേധിക്കാം : ഹൈക്കോടതി
വിദ്യഭ്യാസ വായ്പ നിഷേധിക്കുന്നത് മൗലികാവകാശ ലംഘനമാണെന്നതടക്കമുള്ള വാദമാണ് ഹര്ജിക്കാര് ഉന്നയിച്ചത്.
മാതാപിതാക്കളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോര് കുറവായതിന്റെ പേരില് ബാങ്കുകള്ക്ക് വിദ്യഭ്യാസ വായ്പ നിഷേധിക്കാനാകുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. സഹ അപേക്ഷകരായ മാതാപിതാക്കളുടെ സിബില് സ്കോര് കുറവായതിന്റെ പേരില് ബാങ്കുകള് വായ്പ നിഷേധിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്ത് വിദ്യാര്ഥികള് നല്കിയ ഹര്ജികള് തള്ളികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിലാണ് ജസ്റ്റിസ് എം എ അബ്ദുള് ഹക്കീം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
അതേസമയം സിബില് സ്കോര് കുറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കള്ക്ക് പകരം മതിയായ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ സഹ അപേക്ഷകനായി ഹാജരാക്കിയാല് ഹര്ജിക്കാരുടെ അപേക്ഷകര് പുനപരിശോധിക്കാന് ബാങ്കുകള് തയ്യാറാകണമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. 2005ലെ ക്രെഡിറ്റ് ഇന്ഫര്മേഷന് കമ്പനീസ്(റെഗുലേഷന്) ആക്ടിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങള് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്, വിദ്യഭ്യാസ വായ്പയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷാ പരിഗണിക്കുമ്പോള് ബാങ്ക് സഹ വായ്പകാരന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറോ ക്രെഡിറ്റ് റിപ്പോര്ട്ടോ പരിഗണിക്കരുതെന്ന് പറയാനാവില്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.
വിദ്യഭ്യാസ വായ്പ നിഷേധിക്കുന്നത് മൗലികാവകാശ ലംഘനമാണെന്നതടക്കമുള്ള വാദമാണ് ഹര്ജിക്കാര് ഉന്നയിച്ചത്. എന്നാല് ക്രെഡിറ്റ് ഇന്ഫര്മേഷന് കമ്പനീസ് ആക്റ്റ് പ്രകാരം അപേക്ഷകരുടെ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പരിശോധിക്കുന്നത് അനുവാര്യമാണെന്നും ഇത് കിട്ടാക്കടം കുറയ്ക്കാന് സഹായിക്കുമെന്നും ബാങ്കുകള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.