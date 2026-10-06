അമിത് ഷായുടെ ഉരുക്കുമുഷ്ടിയോ?, മാധ്യമപ്രവർത്തകയെ ഉപദ്രവിച്ചെന്ന പരാതി വന്ന എസിപി വിവേക് ഭഗത്തിന് പ്രമോഷൻ!
രാജ്യത്തെ മുഖ്യ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങള്ക്കിടെ ദില്ലിയില് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയെ ഉപദ്രവിച്ചെന്ന ആരോപണം നേരിടുന്ന എസിപി വിവേക് ഭഗത്തിന് പ്രമോഷന് നല്കി സര്ക്കാര്. എസിപിയായ വിവേക് ഭഗത്തിനെ അഡീഷണല് ഡിസിപിയായാണ് ഉയര്ത്തിയത്. തീരുമാനത്തിനെതിരെ വലിയ വിമര്ശനം വന്നതോടെ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സര്ക്കാര്.
അന്വേഷണം തീരുന്ന വരെ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിക്കണമെന്ന് വിവേക് ഭഗത്ത് നേരിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നാണ് ദില്ലി ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്ണറുടെ വിശദീകരണം. മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ചെന്ന പരാതിയില് വിവേക് ഭഗതിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് വിവിധ സംഘടനകളും പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടികളും പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര് നല്കിയ പരാതിയില് കേസെടുക്കുന്നില്ലെന്നും സാകേത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവിടണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ രാഹുല് ഗാന്ധിയും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
Independent journalist Rosie (also referred to as Rosy) has accused Delhi Police Assistant Commissioner of Police (ACP) Vivek Bhagat of sexual harassment and inappropriate touching. https://t.co/NbsWVmFNsT— Bhola singh (@Truthindiatech) October 4, 2026
അതേസമയം ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജിക്കായി ഇന്ത്യ സഖ്യം ഇന്ന് ഒന്നിച്ചിറങ്ങും. ദില്ലിയില് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ നേതക്കളും പ്രതിപക്ഷ എം പിമാരും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും പ്രക്ഷോഭത്തില് അണിനിരക്കും. ഇന്നലെ വരെ രാജ്യതലസ്ഥാനത്തില് വിവിധ വിദ്യാര്ഥി- യുവജനസംഘടനകളായിരുന്നു സമരം നയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് ഇന്ന് മുതല് പ്രതിപക്ഷവും ഇതിലേക്കിറങ്ങും. അതേസമയം മാര്ച്ചില് ആം ആദ്മി പാര്ട്ടി പങ്കെടുക്കില്ല. സ്വന്തം നിലയില് പ്രതിഷേധം നടത്താനാണ് ആം ആദ്മി പാര്ട്ടിയുടെ തീരുമാനം.ALSO READ: ബിജെപിയുടെ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടായി പശ്ചിമബംഗാൾ: 6 മാസത്തിനകം ലവ് ജിഹാദ്, ലാൻഡ് ജിഹാദ് വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി