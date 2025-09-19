ശനി, 20 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
36 വര്‍ഷത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ലോക്കോമോട്ടീവ് പൈലറ്റ് വിരമിക്കുന്നു

സെന്‍ട്രല്‍ റെയില്‍വേയിലെ 36 വര്‍ഷത്തെ നൂതന സേവനത്തിനു ശേഷം ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ലോക്കോ പൈലറ്റ് സുരേഖ യാദവ് സെപ്റ്റംബര്‍ 30 ന് വിരമിക്കും.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 19 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (21:05 IST)
സെന്‍ട്രല്‍ റെയില്‍വേയിലെ 36 വര്‍ഷത്തെ നൂതന സേവനത്തിനു ശേഷം ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ലോക്കോ പൈലറ്റ് സുരേഖ യാദവ് സെപ്റ്റംബര്‍ 30 ന് വിരമിക്കും. ഗുഡ്സ് ട്രെയിനുകള്‍ മുതല്‍ സബര്‍ബന്‍ ലോക്കല്‍ ടെയിനുകള്‍ വരെ എല്ലാത്തരം ട്രെയിനുകളും ഓടിക്കാന്‍ എല്ലാ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പുകളിലും പ്രവര്‍ത്തിച്ച യാദവിനെ, മുംബൈയിലെ ശിവാജി മഹാരാജ് ടെര്‍മിനസില്‍ ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീന്‍-സിഎസ്എംടി രാജധാനി എക്‌സ്പ്രസില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ ട്രെയിന്‍ ഡ്രൈവര്‍മാര്‍, ജീവനക്കാര്‍, കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ എന്നിവരുള്‍പ്പെടെയുള്ള സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആദരിച്ചു.

36 വര്‍ഷത്തെ തന്റെ കരിയറില്‍, ഗുഡ്‌സ് ട്രെയിനുകള്‍ മുതല്‍ സബര്‍ബന്‍ ലോക്കല്‍ ട്രെയിനുകള്‍ വരെ, സാധാരണ ദീര്‍ഘദൂര ട്രെയിനുകള്‍ മുതല്‍ രാജധാനി, വന്ദേ ഭാരത് പോലുള്ള പ്രീമിയം ട്രെയിനുകള്‍ വരെ സുരേഖ യാദവ് എല്ലാത്തരം ട്രെയിനുകളും കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.സെപ്റ്റംബര്‍ 30 ന് യാദവ് വിരമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മാസാവസാനത്തോടെ കൂടുതല്‍ വിരമിക്കല്‍ പരിപാടികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനാല്‍ ആഘോഷം രണ്ടാഴ്ച മുമ്പായിരുന്നു.

റെയില്‍വേയില്‍ ചേരാന്‍ പദ്ധതിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും എന്നാല്‍ എഴുത്തുപരീക്ഷ, വൈവാസ്, ഒരു ലാര്‍ക്കിനായി അഭിമുഖം എന്നിവ പരീക്ഷിച്ചതായും ലോക്കോ പൈലറ്റ് ഓര്‍മ്മിച്ചു. അടുത്തതായി എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്ന കാര്യം, കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ എനിക്ക് എന്റെ അപ്പോയിന്റ്‌മെന്റ് ലെറ്റര്‍ ലഭിച്ചു എന്നതാണെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ജോലി ലഭിച്ചപ്പോള്‍, ഒരു ലോക്കോ പൈലറ്റ് എന്നത് സ്ത്രീകള്‍ കാലുകുത്തിയിരുന്ന ഒരു തൊഴില്‍ മേഖലയല്ലായിരുന്നുവെന്നും യാദവ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. തന്നെ പിന്തുണച്ച തന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും താന്‍ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും 'അവയെല്ലാം മറികടന്നതെങ്ങനെ' എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അവര്‍ സംസാരിച്ചു.


