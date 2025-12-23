ചൊവ്വ, 23 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ എയര്‍ലൈനുകളുടെ പട്ടികയില്‍ ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ എയര്‍ലൈന്‍ ഉണ്ടോ?

AirlineRatings.com ന്റെ 2025 ലെ പട്ടിക പ്രകാരം, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ 10 എയര്‍ലൈനുകള്‍ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 23 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (19:42 IST)
അഹമ്മദാബാദില്‍ 290 ലധികം പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ എയര്‍ ഇന്ത്യ ബോയിംഗ് ഡ്രീംലൈനര്‍ അപകടത്തിന് ശേഷം, വിമാന സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകള്‍ ഉയര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മോശം വിമാന സര്‍വ്വീസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കള്‍ പങ്കുവെക്കാന്‍ തുടങ്ങി. AirlineRatings.com ന്റെ 2025 ലെ പട്ടിക പ്രകാരം, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ 10 എയര്‍ലൈനുകള്‍ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.

1)എയര്‍ ന്യൂസിലാന്‍ഡ്: ആധുനിക വിമാനക്കമ്പനികള്‍ക്കും ശക്തമായ സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകള്‍ക്കും പേരുകേട്ട ന്യൂസിലാന്‍ഡിന്റെ ദേശീയ വിമാനക്കമ്പനിയാണിത്.
2)ക്വാണ്ടാസ്: ഇതൊരു ഓസ്ട്രേലിയന്‍ എയര്‍ലൈനാണ്. ലോകമെമ്പാടും സര്‍വീസ് നടത്തിയിട്ടും ഈ വിമാനം ഇതുവരെ തകര്‍ന്നിട്ടില്ല.
3)കാത്തേ പസഫിക്: ഹോങ്കോങ്ങില്‍ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഈ എയര്‍ലൈന്‍, കര്‍ശനമായ സ്റ്റാഫ് പരിശീലനത്തിനും കുറഞ്ഞ അപകട നിരക്കിനും ലോകമെമ്പാടും പ്രശസ്തമാണ്.
4)ഖത്തര്‍ എയര്‍വേയ്സ്: ഖത്തറിന്റെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഈ എയര്‍ലൈനിന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നൂതനമായ ചില യാത്രാ വിമാനങ്ങളുണ്ട്.
5)എമിറേറ്റ്സ് എയര്‍ലൈന്‍: യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിലെ ഈ മുന്‍നിര എയര്‍ലൈന്‍ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞതും ഏറ്റവും നൂതനവുമായ വൈഡ്-ബോഡി ഫ്‌ലീറ്റുകളില്‍ ഒന്നാണ്.

6)വിര്‍ജിന്‍ ഓസ്ട്രേലിയ: സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളില്‍ വളരെ കര്‍ശനമായ പ്രോട്ടോക്കോളുകള്‍ പാലിക്കുന്ന ഒരു ഓസ്ട്രേലിയന്‍ എയര്‍ലൈനാണിത്.
7)എത്തിഹാദ് എയര്‍വേയ്സ്: ശക്തമായ സുരക്ഷാ റെക്കോര്‍ഡും അടുത്ത തലമുറ വിമാനങ്ങളുമുള്ള അബുദാബി ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു എയര്‍ലൈന്‍ കമ്പനിയാണിത്.
8)ANA (ഓള്‍ നിപ്പോണ്‍ എയര്‍വേയ്സ്): പ്രവര്‍ത്തന കൃത്യതയ്ക്കും സുരക്ഷയ്ക്കും പേരുകേട്ട ജപ്പാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ എയര്‍ലൈന്‍.
9)EVA എയര്‍: അറ്റകുറ്റപ്പണി മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്കും അപകടരഹിത


