അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- അമിത് ഷായുടെ സന്ദർശനം, തിരുവനന്തപുരത്ത് ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം
- BJP Mission 40: കേരളത്തിൽ ലക്ഷ്യം 40 സീറ്റ്, ആര് ഭരിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ശക്തിയാകണം, അമിത് ഷാ കേരളത്തിലേക്ക്
- അമിത് ഷായുടെ മണ്ഡലത്തിൽ മലിനജലം കുടിച്ച് രണ്ട് കുട്ടികൾ മരിച്ചു; നിരവധി പേർ ചികിത്സയിൽ
- ഡല്ഹിയില് മലയാളി വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് പോലീസ് മര്ദ്ദനം; അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അമിത് ഷാക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി കത്തയച്ചു
- കേരളത്തിലെത്തിയ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ സുരക്ഷാ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോലീസുകാരന് മദ്യപിച്ചെത്തി
ഒരു ദയയും വേണ്ട, അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം പൊളിച്ചുനീക്കണം : അമിത് ഷാ
അന്താരാഷ്ട്ര അതിര്ത്തികളുടെ 15 കിലോമീറ്റര് ചുറ്റുപാടിലുള്ള എല്ലാ അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങളും ഉടന് പൊളിക്കണമെന്ന ഉത്തര്വുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. ഇക്കാര്യത്തില് ഒരു ദയയും വേണ്ടെന്ന് അധികാരകേന്ദ്രങ്ങളോട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായ അമിത് ഷാ നിര്ദേശിച്ചു.
രാജസ്ഥാന്- പാകിസ്ഥാന് അതിര്ത്തിയോട് ചേര്ന്ന ജില്ലകളിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങള് വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ബിക്കാനേറില് ചേര്ന്ന അവലോകന യോഗത്തിലാണ് നിര്ദേശം. അതിര്ത്തിപ്രദേശങ്ങളിലെ ബാങ്കിംഗ് ഇടപാടുകള് ശക്തമാക്കാനും കളക്ടര്മാര്ക്ക് കൂടുതല് അധികാരങ്ങള് നല്കാനും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചു. അതിര്ത്തി ജില്ലകളില് കുറ്റകൃത്യങ്ങളും മയക്കുമരുന്നും വ്യാപകമായതോടെയാണ് തീരുമാനം.
ഓരോ അതിര്ത്തിജില്ലയിലും പൗരര്, സംസ്ഥാനഭരണസംവിധാനം, സുരക്ഷാ ഏജന്സികള് എന്നിവയെ ഏകോപിപ്പിച്ച് 360 ഡിഗ്രി സുരക്ഷാ കവചം രൂപപ്പെടുത്തണമെന്നും നിര്ദേശമുണ്ട്.
ശബരിമലയില് സ്വര്ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന് കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു
കായംകുളം കായലില് കൈകാലുകള് കെട്ടിയിട്ട നിലയില് സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം
ഇന്ധനവില രണ്ട് രൂപ കൂടി ഉടൻ വർധിപ്പിക്കും
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.
വീണാ വിജയന്റെ ഫോണ് പിടിച്ചെടുത്ത് ഇഡി, ചോദ്യം ചെയ്യാന് സമന്സ് അയക്കും
മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടിയൊളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ പ്രതികരിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും സതീശൻ മൗനം തുടരുകയാണ്. പിണറായിക്കെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനും പങ്കുണ്ടെന്ന തരത്തിൽ നേരത്തെ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു.