Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 28 May 2026 (08:49 IST)

ഒരു ദയയും വേണ്ട, അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം പൊളിച്ചുനീക്കണം : അമിത് ഷാ

അന്താരാഷ്ട്ര അതിര്‍ത്തികളുടെ 15 കിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റുപാടിലുള്ള എല്ലാ അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങളും ഉടന്‍ പൊളിക്കണമെന്ന ഉത്തര്‍വുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒരു ദയയും വേണ്ടെന്ന് അധികാരകേന്ദ്രങ്ങളോട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായ അമിത് ഷാ നിര്‍ദേശിച്ചു.
 
രാജസ്ഥാന്‍- പാകിസ്ഥാന്‍ അതിര്‍ത്തിയോട് ചേര്‍ന്ന ജില്ലകളിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ബിക്കാനേറില്‍ ചേര്‍ന്ന അവലോകന യോഗത്തിലാണ് നിര്‍ദേശം. അതിര്‍ത്തിപ്രദേശങ്ങളിലെ ബാങ്കിംഗ് ഇടപാടുകള്‍ ശക്തമാക്കാനും കളക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ അധികാരങ്ങള്‍ നല്‍കാനും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചു. അതിര്‍ത്തി ജില്ലകളില്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും മയക്കുമരുന്നും വ്യാപകമായതോടെയാണ് തീരുമാനം.
 
 ഓരോ അതിര്‍ത്തിജില്ലയിലും പൗരര്‍, സംസ്ഥാനഭരണസംവിധാനം, സുരക്ഷാ ഏജന്‍സികള്‍ എന്നിവയെ ഏകോപിപ്പിച്ച് 360 ഡിഗ്രി സുരക്ഷാ കവചം രൂപപ്പെടുത്തണമെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്.
 
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.

