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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 16 November 2026 (13:23 IST)

ലോകം മുഴുവൻ നടന്ന് രാജ്യത്തെ അപമാനിച്ചാൽ അധികാരം കിട്ടില്ല, രാഹുൽ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിചെല്ലു: അമിത് ഷാ

അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളില്‍ രാജ്യത്തെ അപമാനിക്കലും വിമര്‍ശിക്കലുമാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പതിവെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ.

amit shah
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (13:26 IST)
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അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളില്‍ രാജ്യത്തെ അപമാനിക്കലും വിമര്‍ശിക്കലുമാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പതിവെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളില്‍ രാജ്യത്തെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തിയാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് ഒരിക്കലും അധികാരം ലഭിക്കില്ലെന്നും ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിചെന്നാല്‍ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഊഴം കിട്ടിയേക്കാമെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ഈ രീതിയിലാണെങ്കില്‍ വരുന്ന 30 വര്‍ഷക്കാലം കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഊഴം വരില്ലെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
 
തുടര്‍ച്ചയായി 3 തവണ തോറ്റതിന്റെ നിരാശയാണ് കോങ്ങ്രസ് ഇങ്ങനെ തീര്‍ക്കുന്നത്. കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി ഹൈദരാബാദില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച സമ്മേളനത്തിന് ഭാരത് ഉച്ചകോടി എന്ന പേരാണ് നല്‍കിയത്. അതേസമയം രാഹുല്‍ ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനങ്ങളില്‍ ചെന്ന് ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ് രാജ്യത്തെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുകയാണ്. പാര്‍ട്ടി നേതാക്കളെ അനുസരിച്ചാണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ വിജയസാധ്യത.
 
 നിങ്ങള്‍ക്ക് ജനം 10 വര്‍ഷം സമയം തന്നു. നിങ്ങള്‍ 12 ലക്ഷം കോടിയുടെ അഴിമതിയും തട്ടിപ്പുമാണ് നടത്തിയത്. ഇതോടെയാണ് ജനങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ പുറത്താക്കി നരേന്ദ്രമോദിയെ അധികാരത്തിലെത്തിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 12 വര്‍ഷത്തിനിടെ നാലണയുടെ പോലും ആരോപണം നരേന്ദ്രമോദി നേരിട്ടിട്ടില്ല. ലോകം മുഴുവന്‍ പ്രശംസിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി ജിയെയും ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തെയും അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്താന്‍ മാത്രമാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ശ്രമിക്കുന്നത്. അമിത് ഷാ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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