ദേശീയ താല്പ്പര്യങ്ങള്ക്കായി എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നില്ക്കണം: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി
ന്യൂഡല്ഹി: ദേശീയ സുരക്ഷയുടെയും ദേശീയ താല്പ്പര്യങ്ങളുടെയും കാര്യത്തില് രാജ്യത്തെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നില്ക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. മഹാനവമി സന്ദേശത്തില് രാജ്യത്തിന് മുന്ഗണന നല്കാനും രാജ്യത്തിന്റെ ശത്രുക്കളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താനും ഓരോ പൗരനും പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനത്തിന് കോട്ടം വരുത്തുകയും സമൂഹത്തില് ഭിന്നതകള് സൃഷ്ടിക്കുകയും സംസ്കാരത്തോട് വിദ്വേഷം പുലര്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ശക്തികളെ പരാജയപ്പെടുത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സത്യത്തിന്റെയും മാനവികതയുടെയും പക്ഷത്ത് നിലകൊള്ളുന്നവര്ക്കായിരിക്കും ഒടുവില് വിജയം എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. രാജ്യത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തില് വേരൂന്നിയ ശക്തമായ ആത്മാഭിമാനബോധം വളര്ത്താന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ 12 വര്ഷത്തിനിടെ 650-ലധികം പുരാതന വിഗ്രഹങ്ങളും മറ്റ് പുരാവസ്തുക്കളും വിദേശത്തുനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നതായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജ്യത്തിന്റെ സ്വത്വം സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് സര്ക്കാരിന്റെ മുന്ഗണനകളില് ഒന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.