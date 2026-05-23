Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 23 May 2026 (08:15 IST)

വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ 50 നഗരങ്ങളും ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു; കൂടുതലും യുപിയില്‍

വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പുറത്തിറക്കിയ റാങ്കിംഗില്‍ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ 50 നഗരങ്ങളും ഇന്ത്യയിലാണെന്ന് കാണിച്ചു. 2026 ലെ ഉഷ്ണതരംഗത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെയാണ് പട്ടിക അടിവരയിടുന്നത്. കാരണം നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ IMD കടുത്ത ജാഗ്രതാ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ 50 നഗരങ്ങളും ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ വടക്ക്, മധ്യ, കിഴക്കന്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഉഷ്ണതരംഗം പിടിമുറുക്കിയതോടെ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പുതന്നെ താപനില 40 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസിനു മുകളില്‍ എത്തി.
 
വായു ഗുണനിലവാര, കാലാവസ്ഥാ ട്രാക്കര്‍ AQI.in പ്രകാരം ഇന്ത്യന്‍ സമയം രാവിലെ 10:50 ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ 50 നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ നഗരങ്ങളാണ് ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തിയത്. 45°C താപനിലയോടെ ഒഡീഷയിലെ ബലാന്‍ഗീര്‍ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ സ്ഥലമായി ഉയര്‍ന്നു. ഛത്തീസ്ഗഡ്, ബീഹാര്‍, തെലങ്കാന, ഹരിയാന, മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഒന്നിലധികം നഗരങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം 44 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസില്‍ ചന്ദ്രപൂരും പ്രയാഗ്രാജും തൊട്ടുപിന്നില്‍.
 
തുടര്‍ച്ചയായ ഉഷ്ണതരംഗത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം റാങ്കിംഗ് വരച്ചുകാട്ടുന്നു. പട്ടികയിലെ പകുതിയിലധികം നഗരങ്ങളും ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ നിന്നുള്ളവയാണ്. വാരണാസി, ബന്ദ, ബറേലി, അയോധ്യ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങള്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് 42°C നും 43°C നും ഇടയില്‍ താപനില രേഖപ്പെടുത്തി.
 
വടക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ ഇന്ത്യയിലും മധ്യ ഇന്ത്യയിലും ഈ ആഴ്ച മുഴുവന്‍ ഉഷ്ണതരംഗം മുതല്‍ കഠിനമായ ഉഷ്ണതരംഗം വരെ തുടരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഇതിനകം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ റെഡ്, ഓറഞ്ച് അലേര്‍ട്ടുകള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
