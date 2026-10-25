പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്നത്, പീസ് ബോണ്ടിൽ ഒപ്പിടില്ലെന്ന് ഐസ പ്രസിഡന്റ് നേഹ ബോറ
സമാധാനം നിലനിര്ത്താന് 10,000 രൂപയുടെ ബോണ്ടും ജാമ്യവും നല്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഡല്ഹി പോലീസ് രംഗത്ത് വന്നത്.
വോട്ടര് പട്ടികയുടെ തീവ്ര പരിഷ്കരണത്തിനെതിരെയും (SIR) ചീഫ് ഇലക്ഷന് കമ്മീഷണര് ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജിക്കായുമുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങള് ശക്തമാകുന്നതിനിടെ ഡല്ഹി പോലീസ് നല്കിയ 'പീസ് ബോണ്ടില്' ഒപ്പിടില്ലെന്ന് അഖിലേന്ത്യാ സ്റ്റുഡന്റ്സ് അസോസിയേഷന് (ഐസ) ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് നേഹ ബോറ. സമാധാനം നിലനിര്ത്താന് 10,000 രൂപയുടെ ബോണ്ടും ജാമ്യവും നല്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഡല്ഹി പോലീസ് രംഗത്ത് വന്നത്. പീസ് ബോണ്ടിനെതിരെ ഡല്ഹി ഹൈക്കോടതിയില് നേഹ ഹര്ജി നല്കിയിരുന്നെങ്കിലും ഇത് തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നല്കുന്നതാണെന്നും പീസ് ബോണ്ടില് ഒപ്പിടില്ലെന്നും നേഹ വ്യക്തമാക്കിയത്.
ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള് കവര്ന്നെടുക്കുമ്പോള് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതല്ല സമാധാനം. ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശങ്ങള്ക്കായി ശബ്ദമുയര്ത്തുന്നതിനെ സമാധാന ലംഘനമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് നല്കുന്നത്. വോട്ടര് പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകള്ക്കെതിരെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനാണ്, തകര്ക്കാനല്ല. ക്ടോബര് 16-ന് മാണ്ഡി ഹൗസില് വെച്ച് തടഞ്ഞുവെക്കുകയും രാത്രി മുഴുവന് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത സമയത്ത് നടന്ന പോലീസ് അതിക്രമങ്ങളെ ആരും വയലന്സായി കാണുന്നില്ലെ, വിയോജിപ്പ് പ്രകടമാക്കി സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നതാണോ വയലന്സ്. നേഹ ചോദിച്ചു.
Are more than 50 right wing goons threatening with violence right outside the mandir marg police station not a "breach of peace" for the Delhi Police? This hooliganism is being enabled while peaceful protestors are being framed as disruptors in the imagination of the people. https://t.co/VVuiDj2b2w— Neha (@neha_aisa) October 24, 2026
മാര്ട്ടിന് ലൂഥര് കിംഗിന്റെയും രാംധാരി സിംഗ് ദിനകറിന്റെയും ആശയങ്ങള് ഉദ്ധരിച്ചാണ് നേഹ ബോറ പോലീസിന്റെ നടപടിയെ ശക്തമായി വിമര്ശിച്ചത്. ഭരണഘടനയുടെ ആര്ട്ടിക്കിള് 19(1)(a), 19(1)(b) പ്രകാരം പൗരന്മാര്ക്ക് സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ജനങ്ങള് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് തുടരുന്നതല്ല നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തേണ്ടത് മറിച്ച് അനീതിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയര്ത്താന് ഭയക്കുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് ഭയക്കേണ്ടതെന്നും നേഹ വ്യക്തമാക്കി.