വെള്ളി, 7 നവം‌ബര്‍ 2025
ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ വായു ഗുണനിലവാരം കൂടുതല്‍ മോശമാകും; സഹായിക്കാമെന്ന് ചൈന

വായു ഗുണനിലവാരം ഇന്നും നാളെയും കൂടുതല്‍ മോശമാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്‍ഡ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 7 നവം‌ബര്‍ 2025 (09:47 IST)
ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ വായു ഗുണനിലവാരം കൂടുതല്‍ മോശമാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. വായു ഗുണനിലവാരം ഇന്നും നാളെയും കൂടുതല്‍ മോശമാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്‍ഡ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയിലേറെയായി വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക വളരെ മോശം നിലവാരത്തിലാണ്. പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാന്‍, ഹരിയാന, ഉത്തര്‍പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വയ്‌ക്കോല്‍ കത്തിക്കുന്നത് വ്യാപകമായതോടെയാണ് വായു മലിനീകരണം രൂക്ഷമായത്.

കാര്‍ഷികാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ പൊടിയടങ്ങിയ പുക കാറ്റ് ഡല്‍ഹിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ വ്യാപിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം ശൈത്യം ശക്തമായതോടെ മലിനീകരണം ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം വായുമലിനീകരണത്തില്‍ വീര്‍പ്പുമുട്ടുന്ന ഡല്‍ഹിയെ സഹായിക്കാന്‍ ചൈന സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

ഗുരുതരമായ പുക കാരണം ചൈനയും ഒരിക്കല്‍ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നീലാകാശത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ തയ്യാറാണെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് എംബസി വക്താവ് യൂ ജിങ്ങ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ കുറിച്ചു.


