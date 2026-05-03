അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾ വെട്ടിക്കുറച്ച് എയർ ഇന്ത്യ; ടിക്കറ്റ് വില കുതിച്ചുയരും, പ്രവാസികൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി

ന്യൂഡല്ഹി: അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രാ മേഖലയില് കടുത്ത പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന ജൂലൈ മാസം മുതല് തങ്ങളുടെ വിദേശ സര്വീസുകള് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാന് എയര് ഇന്ത്യ തീരുമാനം. ഇന്ധനവിലയിലെ വര്ധനവും പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷത്തെ തുടര്ന്നുള്ള വ്യോമപാത നിയന്ത്രണങ്ങളും മൂലം ഈ വര്ഷം മെയ് മുതല് ജൂലായ് വരെയുള്ള രാജ്യാന്തര സര്വീസുകള് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനാണ് എയര് ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനം.
പശ്ചിമേഷ്യന് യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് പല വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേക്കും പോകാനായി കൂടുതല് ദൈര്ഘ്യമുള്ള വ്യോമപാതകള് സ്വീകരിക്കേണ്ടിവരുന്നതാണ് ഇന്ധന ഉപഭോഗം വര്ധിക്കാന് കാരണമായത്. ഇത് മൂലം കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് എയര് ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പിന് 22,000 കോടി രൂപയിലധികം നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് വടക്കന് അമേരിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, സിംഗപ്പൂര് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള സര്വീസുകളാകും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക.
പ്രവര്ത്തനചെലവ് വര്ധിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ഇന്ധനസര്ചാര്ജ് ഏര്പ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അത് പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം ചെയ്തില്ലെന്ന് എയര് ഇന്ത്യ സിഇഒ പറയുന്നു.
വിമാനക്കമ്പനികളുടെ ആകെ പ്രവര്ത്തനചെലവിന്റെ 30- 40 ശതമാനമാണ് സാധാരണയായി ഇന്ധനത്തിനായി ചെലവാകുന്നത്. യുഎസ്- ഇറാന് സംഘര്ഷത്തെ തുടര്ന്ന് ഇത് 55-60 ശതമാനമായി ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്.