പാകിസ്ഥാന് ചൈനീസ് സ്റ്റെൽത്ത് വിമാനങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കും, ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമെന്ന് വ്യോമയാന മേധാവി
പുതിയ യുദ്ധവിമാനങ്ങള് വ്യോമസേനയില് ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതിലെ കാലതാമസം ഇന്ത്യന് വ്യോമസേനയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് സേനാമേധാവി എയര് ചീഫ് മാര്ഷല് എ പി സിങ്. സൈനികശെഷിയിലെ വിടവുകള് നികത്താനും ദീര്ഘകാല അടിസ്ഥാനത്തില് യുദ്ധശേഷി വര്ധിപ്പിക്കാനുമായി രാജ്യത്ത് പ്രതിവര്ഷം 40 യുദ്ധവിമാനങ്ങള് നിര്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്ന്നും എ പി സിങ് പറഞ്ഞു.
പുതിയ യുദ്ധവിമാനങ്ങള് സേനയുടെ ഭാഗമാക്കുന്നതില് കാലതാമസമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നതില് സംശയം വേണ്ട. എല്ലാക്കൊല്ലവും 2 യുദ്ധവിമാന സ്ക്വാഡ്രണുകള് നമുക്ക് സേനയില് ഉള്പ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. വര്ഷവും 36-40 വിമാനങ്ങള് സേനയുടെ ഭാഗമാക്കിയാല് മാത്രമെ നിലവിലെ 30 യുദ്ധവിമാന സ്ക്വാഡ്രണ് എന്നതില് നാം താഴേക്ക് പോകാതിരിക്കുവെന്നും സിങ് പറഞ്ഞു.
Took down Pakistani aircrafts threatening us, Indian loitering munitions caused chaos on the enemy side, says IAF Chief AP Singh on Operation Sindoor https://t.co/McAwkRO50Q— Sidhant Sibal (@sidhant) October 3, 2026
ഇതിനൊപ്പം ചൈനീസ് അഞ്ചാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനങ്ങള് പാകിസ്ഥാന് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും പാക് പൈലറ്റുകള്ക്ക് ഇത്തരം വിമാനങ്ങള് പറത്താനുള്ള പരിശീലനം ചൈന നല്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ദുബായ് റ്റെല് അവീവ് ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാനത്തിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണ ശ്രമത്തില് ക്യാപ്റ്റന് സ്മിത് മച്ഛാര് പ്രകടിപ്പിച്ച അസാധാരണ ധൈര്യത്തെയും എ പി സിങ് പ്രശംസിച്ചു.