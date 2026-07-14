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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 14 July 2026 (08:29 IST)

15-18 വയസ്സ് പരീക്ഷണത്തിനുള്ള പ്രായം: കൗമാരക്കാരുടെ ലൈംഗികത കുറ്റകരമാക്കുന്ന പോക്സോ നിയമത്തെ സുപ്രീം കോടതി ചോദ്യം ചെയ്തു

Ages 15–18 are an age of experimentation
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (08:31 IST)
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കൗമാരക്കാര്‍ ലൈംഗിക ബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന കേസുകളില്‍ 2012 ലെ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കല്‍ നിയമം (പോക്‌സോ ആക്ട്) ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ സുപ്രീം കോടതി തിങ്കളാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്തു. കൗമാരക്കാരായ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ പങ്കാളികളോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടുമ്പോള്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ പലപ്പോഴും അവരുടെ 'മാനം' സംരക്ഷിക്കാന്‍ ക്രിമിനല്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാറുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ബി വി നാഗരത്‌നയും ജസ്റ്റിസ് ആര്‍ മഹാദേവനും അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.
 
'ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുടെയും ആണ്‍കുട്ടിയുടെയും ഒളിച്ചോട്ടം സംസ്ഥാനം എങ്ങനെ തടയുന്നു? പോക്‌സോ എന്നത് കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. 15-18 വയസ്സ് പ്രായപരിധി ദുര്‍ബലമാണ്. പരീക്ഷണത്തിനുള്ള പ്രായം. ഇത് ശരിക്കും ഒരു പോക്‌സോ കേസായി മാറുമോ?' കോടതി ചോദിച്ചു.
 
കൗമാരക്കാരുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വമേധയാ ഉള്ള ഒരു കേസ് കോടതി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു. കൗമാരക്കാരായ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ബന്ധങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങുന്നതിനും 'രണ്ട് മിനിറ്റ് ആനന്ദത്തിന് വഴങ്ങുന്നതിനും' പകരം അവരുടെ ലൈംഗിക പ്രേരണകളെ 'നിയന്ത്രിക്കാന്‍' ആഹ്വാനം ചെയ്ത കല്‍ക്കട്ട ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ കേസ് ആരംഭിച്ചത്. ഹൈക്കോടതി വിധി പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി.
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ശ്രീനു എസ്
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