അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- തര്ക്കത്തിനിടെ ഭാര്യ ഫോണ് കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് യുവാവ് മരിച്ചു
- ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വില്പ്പനയില്ല: ഉയര്ന്ന അളവില് ആല്ക്കഹോള് അടങ്ങിയ മരുന്നുകള്ക്കെതിരെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കര്ശന നടപടി
- 12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ, ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് 1 ലിസ്റ്റിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾക്കും ടോണിക്കുകൾക്കും പൂട്ടുവീണു,ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വിറ്റാൽ കർശന നടപടി!
- ആദ്യം നല്ല അമ്മയാകു, എന്നിട്ടുണ്ടാക്കാം ഐഎഎസ്: പെൺകുട്ടികളെ ഉപദേശിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവർണർ ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേൽ
- ഇതൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞു, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, ഇ 20 പെട്രോളിനെതിരെ ഭീതി പരത്തുകയാണെന്ന് കേന്ദ്രം
15-18 വയസ്സ് പരീക്ഷണത്തിനുള്ള പ്രായം: കൗമാരക്കാരുടെ ലൈംഗികത കുറ്റകരമാക്കുന്ന പോക്സോ നിയമത്തെ സുപ്രീം കോടതി ചോദ്യം ചെയ്തു
കൗമാരക്കാര് ലൈംഗിക ബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെടുന്ന കേസുകളില് 2012 ലെ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് നിന്ന് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കല് നിയമം (പോക്സോ ആക്ട്) ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ സുപ്രീം കോടതി തിങ്കളാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്തു. കൗമാരക്കാരായ പെണ്കുട്ടികള് പങ്കാളികളോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടുമ്പോള് മാതാപിതാക്കള് പലപ്പോഴും അവരുടെ 'മാനം' സംരക്ഷിക്കാന് ക്രിമിനല് നടപടികള് സ്വീകരിക്കാറുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ബി വി നാഗരത്നയും ജസ്റ്റിസ് ആര് മഹാദേവനും അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.
'ഒരു പെണ്കുട്ടിയുടെയും ആണ്കുട്ടിയുടെയും ഒളിച്ചോട്ടം സംസ്ഥാനം എങ്ങനെ തടയുന്നു? പോക്സോ എന്നത് കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. 15-18 വയസ്സ് പ്രായപരിധി ദുര്ബലമാണ്. പരീക്ഷണത്തിനുള്ള പ്രായം. ഇത് ശരിക്കും ഒരു പോക്സോ കേസായി മാറുമോ?' കോടതി ചോദിച്ചു.
കൗമാരക്കാരുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വമേധയാ ഉള്ള ഒരു കേസ് കോടതി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു. കൗമാരക്കാരായ പെണ്കുട്ടികള് ബന്ധങ്ങളില് കുടുങ്ങുന്നതിനും 'രണ്ട് മിനിറ്റ് ആനന്ദത്തിന് വഴങ്ങുന്നതിനും' പകരം അവരുടെ ലൈംഗിക പ്രേരണകളെ 'നിയന്ത്രിക്കാന്' ആഹ്വാനം ചെയ്ത കല്ക്കട്ട ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ കേസ് ആരംഭിച്ചത്. ഹൈക്കോടതി വിധി പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി.
വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !
12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ, ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് 1 ലിസ്റ്റിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾക്കും ടോണിക്കുകൾക്കും പൂട്ടുവീണു,ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വിറ്റാൽ കർശന നടപടി!
ജര്മ്മനിയില് 5,000ത്തിലധികം മരണങ്ങള്ക്ക് കാരണം ഉഷ്ണതരംഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തല്; കൂടുതലും പ്രായമായവര്
Kerala Weather: 'ഇന്ന് മൊത്തം മഴയാണേ'; എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
തൊപ്പി മുങ്ങിയത് എങ്ങോട്ട്? ലുക്ക്ഔട്ട് സർക്കുലർ ഇറക്കാൻ പൊലീസ്
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ നഗ്നദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ യുട്യൂബർ തൊപ്പിക്കെതിരെ (നിഹാദ്) ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഇറക്കാൻ പൊലീസ്. തൊപ്പി എറണാകുളം വിട്ടതായാണ് പൊലീസിനു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം. വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള തീരുമാനം.