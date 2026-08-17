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  4. After CJP, ‘Dimagi Naxal Janta Party’ Emerges Online, Gains 1.8 Lakh Instagram Followers in 24 Hours
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (16:12 IST)

CJPയ്ക്ക് പിന്നാലെ തരംഗമായി ‘ദിമാഗി നക്സൽ ജനതാ പാർട്ടി’, 24 മണിക്കൂറിൽ 1.8 ലക്ഷം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫോളോവേഴ്സ്

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിലെ 'ദിമാഗി നക്‌സല്‍' പരാമര്‍ശത്തിന് പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി പുതിയ അക്കൗണ്ട്.

Dimagi Naxal Party
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (15:29 IST)
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പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിലെ 'ദിമാഗി നക്‌സല്‍' പരാമര്‍ശത്തിന് പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി പുതിയ അക്കൗണ്ട്. കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടിയുടേതിന് സമാനമായി ആരംഭിച്ച പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന് സമാനമായ പിന്തുണയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്.  'Think | Research | Resist' എന്നതാണ് DNJPയുടെ മുദ്രാവാക്യം.അക്കൗണ്ട് ആരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ലെങ്കിലും വലിയ രീതിയിലാണ് യുവാക്കള്‍ പേജിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ അക്കൗണ്ട് കുറച്ചുസമയത്തേക്ക് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഇത് പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.  DNJPയുടെ പേരിലുള്ള എക്‌സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പേജ് സസ്‌പെന്‍ഡായ വിവരം  DNJP പാര്‍ട്ടി അറിയിച്ചത്. 
 
രാഹുല്‍ ഗാന്ധി മുതല്‍ ധ്രുവ് റാഠി വരെ
 
DNJPയുടെ എക്‌സ് അക്കൗണ്ട് പിന്തുടരുന്നവരുടെ പട്ടികയും രാഷ്ട്രീയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ്. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, സമാജ്വാദി പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ അഖിലേഷ് യാദവ്, ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍, തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് മഹുവ മൊയ്ത്ര എന്നിവരെയാണ് അക്കൗണ്ട് പിന്തുടരുന്നത്. സംഗീതജ്ഞന്‍ വിശാല്‍ ദദ്ലാനി, യൂട്യൂബര്‍ ധ്രുവ് റാഠി, ഹാസ്യനടന്‍ കുനാല്‍ കമ്ര, നടന്‍ പ്രകാശ് രാജ്, ഫാക്ട് ചെക്കര്‍ മുഹമ്മദ് സുബൈര്‍ എന്നിവരും പട്ടികയിലുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ ദിമാംഗി നക്‌സല്‍ എന്ന പ്രയോഗത്തിന് മറുപടിയായി ഓഗസ്റ്റ് 16നാണ് പുതിയ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പേജ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'Dimagi Bano, Bewakoof Nahi' (ബുദ്ധിയുള്ളവരാകൂ, വിഡ്ഢികളാകരുത്) എന്ന സന്ദേശമാണ് ഇവര്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നത്.
 
ഓഗസ്റ്റ് 15ന് ചെങ്കോട്ടയില്‍ നടത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി 'ദിമാഗി നക്‌സല്‍' എന്ന പ്രയോഗം നടത്തിയത്. സായുധ നക്‌സലിസത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വിജയിച്ചെങ്കിലും ആശയപരമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന 'ദിമാഗി നക്‌സലുകള്‍' ഇപ്പോഴും നിലനില്‍ക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമര്‍ശം.
പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണങ്ങളും ശക്തമായിരുന്നു. മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പി. ചിദംബരം താന്‍ 'ദിമാഗി നക്‌സല്‍' ആണെന്നതില്‍ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നാണ് പ്രതികരിച്ചത്. 
 
അതേസമയം, പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ നേരിട്ട് 'ദിമാഗി നക്‌സല്‍' എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര പാര്‍ലമെന്ററികാര്യ മന്ത്രി കിരണ്‍ റിജിജു വ്യക്തമാക്കി. മാവോയിസ്റ്റുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവര്‍, ഭരണഘടനയെ നിരസിക്കുന്നവര്‍, വിഘടനവാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവര്‍ തുടങ്ങിയവരെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമര്‍ശം ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. 
 
നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിന്റെ തൊഴിലില്ലാത്ത യുവാക്കള്‍ പാറ്റകളെ പോലെയാണെന്ന തരത്തില്‍ നടത്തിയ പരാമര്‍ശമായിരുന്നു കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായത്. സമാനമായി പ്രധാനമന്ത്രി വിദ്യഭ്യാസവും ചിന്തിക്കുന്നവരുമായ യുവാക്കള്‍ക്കെതിരെ നടത്തിയ പരാമര്‍ശമാണ് ദിമാംഗി പാര്‍ട്ടിയുടെ ജനനത്തിന് പിന്നില്‍.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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