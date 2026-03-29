തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: വിജയ് രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കും, സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറത്തുവിട്ട് ടിവികെ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 29 മാര്ച്ച് 2026 (13:52 IST)
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് തെരെഞ്ഞെടുപ്പില് ടിവികെ അധ്യക്ഷന് 2 മണ്ഡലങ്ങളില് മത്സരിക്കും. ചെന്നൈയിലെ പെരമ്പൂര്, മധ്യ തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റിലുമാകും വിജയ് മത്സരിക്കുക. സി ജോസഫ് വിജയ് എന്നാണ് ചെന്നൈയില് നടന്ന റാലിയില് സ്ഥാനാര്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
പാര്ട്ടി നടത്തിയ ആഭ്യന്തര സര്വേകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങള് തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നാണ് വിവരം. ചെന്നൈ നഗരപരിധിയില് ഉള്പ്പെടുന്ന പെരമ്പൂരില് ദളിത് വിഭാഗങ്ങള്ക്കും തൊഴിലാളി വര്ഗത്തിനുമിടയില് വിജയിനുള്ള വലിയ സ്വാധീനം വോട്ടായി മാറുമെന്ന് പാര്ട്ടി കണക്കുകൂട്ടുന്നു. ഡിഎംകെയുടെ കോട്ടയായി അറിയപ്പെടുന്ന ഇവിടെ അട്ടിമറി വിജയമാണ് ടിവികെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ടിവികെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി പി മതിയഴകന് കരൂരില് സ്ഥാനാര്ഥിയാകും. കരൂര് ദുരന്തത്തില് ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ടിവികെ നേതാവാണ് മതിയഴകന്. 234 മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാനാണ് ടിവികെ തീരുമാനം. വെറുതെ സ്ഥാനാര്ഥികളുടെ പേരുകള് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതല്ലെന്ന് വിജയ് വ്യക്തമാക്കി. സാധാരണ പശ്ചാത്തലത്തില് നിന്നുള്ളവരാണ് സ്ഥാനാര്ഥികളെന്നും ഇവര് കൊള്ളയടിക്കുന്നവരോ അഴിമതിക്കാരോ അല്ലെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു.തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാവിക്കായി വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നും ലഹരിയില്ലാത്ത തമിഴ്നാടാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു.