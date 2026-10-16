വീണ്ടും രാമൻ!, ഡൽഹി രാംലീല മൈതാനത്ത് രാവണനൊപ്പം 30 അടി ഉയരമുള്ള പാറ്റ കോലവും !
ബിജെപി എംഎല്എയായ അശോക് ഗോയലാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ്.
രാജ്യത്ത് മുഖ്യതിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ പ്രതിഷേധം സിജെപി ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെ നവരാത്രി- ദീപാവലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാറ്റയുടെ വലിയ 30 അടി കോലമൊരുക്കി ശ്രീ കേശവ് റാം ലീല കമ്മിറ്റി. രാവണന്, കുംഭകര്ണന് എന്നീ അസുരന്മാരുടെ കോലങ്ങള്ക്കരികെയാണ് വലിയ പാറ്റയുടെ കോലവും കമ്മിറ്റി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാറ്റകള് അഴുക്കിനെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതെന്നും സ്വച്ഛ് ഭാരത്, സ്വച്ഛ് ഡല്ഹി എന്നതാണ് പാറ്റയുടെ കോലം കത്തിക്കുന്നതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും സംഘാടകര് പറയുന്നു. ബിജെപി എംഎല്എയായ അശോക് ഗോയലാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ്.
“Cockroach” was apparently a remark on the youth of India. Burning the effigy of what denotes the Youth of India today, Great Step— Arpit Sharma (@iArpitSpeaks) October 15, 2026
തിന്മയുടെ മുകളില് നന്മയുടെ വിജയമാണ് രാജ്യം ആഘോഷിക്കുന്നത്. അഴുക്കിന്റെ മുകളില് വൃത്തിയുടെ വിജയമാണ് പാറ്റയുടെ കോലം കത്തിക്കുന്നതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അസുരഗുണമാണ് അഴുക്ക്. അതിനാലാണ് രാവണനൊപ്പം ഇടം പിടിച്ചത്. ഇതില് രാഷ്ട്രീയമില്ല. അശോക് ഗോയല് പറഞ്ഞു.ALSO READ: പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് വിദേശഫണ്ടിംഗ്, ലക്ഷ്യം ബംഗ്ലാദേശ് മോഡൽ: ഗ്യാനേഷിനെ രക്ഷിക്കാൻ പഴയ തന്ത്രമൊരുക്കി ബിജെപി, രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണം