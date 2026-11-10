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  4. 1.27 Crore Hindu Voters Missing from UP Electoral Rolls, Claims CM Yogi Adityanath
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 10 November 2026 (17:38 IST)

ഇതെന്ത് എസ്ഐആർ?, യുപിയിൽ 1.27 കോടി ഹിന്ദുക്കളെ വെട്ടി, മുസ്ലീം വോട്ടർമാർ 1.65 ശതമാനം കൂടി, പരാതിയുമായി യോഗി ആദിത്യനാഥ്

ഈ ഹിന്ദു പേരുകള്‍ എങ്ങനെ കാണാതെയായി, ആരാണ് ഇതിന് പിന്നില്‍?

Chief Minister Yogi Adityanath
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 10 Nov 2026 (15:40 IST)
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ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ വോട്ടര്‍പട്ടികയുടെ തീവ്ര പരിഷ്‌കരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് (SIR) ശേഷം 1.27 കോടി ഹിന്ദു വോട്ടര്‍മാരുടെ പേരുകള്‍ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. ഹിന്ദു വോട്ടുകള്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോള്‍ മുസ്ലീം വോട്ടര്‍മാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ 1.65 ശതമാനത്തിന്റെ വര്‍ധനവുണ്ടായെന്നും യുപി മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു. വോട്ടര്‍പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബി.ജെ.പി ഇലക്ഷന്‍ കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിഷയം പരിഹരിക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ബൂത്ത് തലത്തില്‍ സജീവമായി രംഗത്തിറങ്ങണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
 
വോട്ടര്‍മാര്‍ ആണെന്നതിന് തെളിവുണ്ടായിട്ടും പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് കമ്മീഷനോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹിന്ദു പേരുകള്‍ എങ്ങനെ കാണാതെയായി, ആരാണ് ഇതിന് പിന്നില്‍?. ഇപ്പോള്‍ എസ്‌ഐആര്‍ പിന്‍വലിക്കാന്‍ അഖിലേഷ് യാദവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് നോക്കു. അദ്ദേഹമത് ചെയ്യില്ല. കാരണം മുസ്ലീം വോട്ടര്‍മാരുടെ എണ്ണം 1.65 ശതമാനം വര്‍ധിച്ചു. ഞാന്‍ ഹിന്ദു വോട്ടുകളെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചത്. അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. ഞങ്ങള്‍ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് വ്യക്തത തേടിയിട്ടുണ്ട്.
 
പഞ്ചായത്ത് തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ട് ചെയ്ത, എന്നാല്‍ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ ഇല്ലാത്ത ഹിന്ദു വോട്ടര്‍മാരെക്കുറിച്ചാണ് ഞാന്‍ സംസരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തില്‍ 66 ലക്ഷം വോട്ടര്‍മാരുണ്ട്. സര്‍ക്കാരിന്റെ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്ന 55 ലക്ഷം വോട്ടര്‍മാരുടെ പേരും കാണാനില്ല.18-19 പ്രായപരിധിയില്‍ 4.5 ലക്ഷം വോട്ടര്‍മാരെ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് കാണാതെയായിട്ടുണ്ട്. യോഗി പറഞ്ഞു.
 
പ്രതിപക്ഷ പ്രതികരണം
 
അതേസമയം, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ഔദ്യോഗികമായി മതം തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകള്‍ പുറത്തുവിടാതിരിക്കെ 1.27 കോടി ഹിന്ദു വോട്ടര്‍മാര്‍ വിട്ടുപോയി എന്ന് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഏത് കണക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവകാശപ്പെടുന്നതെന്ന് സമാജ്വാദി പാര്‍ട്ടി ചോദ്യമുന്നയിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയഭീതി കാരണമാണ് ഭരണപക്ഷം വിചിത്രമായ വാദങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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