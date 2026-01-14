രേണുക വേണു|
Last Modified ബുധന്, 14 ജനുവരി 2026 (09:21 IST)
പശ്ചിമബംഗാളിൽ നിപ സ്ഥിരീകരിച്ചു. രണ്ട് നഴ്സുമാർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇരുവരും ബരാസത് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നിപ സ്ഥിരീകരിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ 120 പേരാണ് സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിലുള്ളത്. സമ്പർക്കമുണ്ടായവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നും കേന്ദ്ര മെഡിക്കൽ സംഘം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐസിഎംആറിൻ്ഫെ വൈറസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡയഗണോസ്റ്റിക് ലബോറട്ടറിയാണ് നിപ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
വവ്വാലുകളിൽ നിന്നോ മറ്റോ പകരുന്ന വൈറസാണ് നിപ. യർന്ന മരണനിരക്ക് ഉള്ള ഒരു രോഗമാണിത്. രോഗബാധിതനായ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരസ്രവങ്ങളുമായി (രക്തം, മലം, മൂത്രം, ഉമിനീർ) ആളുകളോ മൃഗങ്ങളോ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് രോഗ സാധ്യത കൂട്ടുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിൽ രോഗം എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മുതൽ 14 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുക. പനിയും തലവേദനയും തലകറക്കവും ബോധക്ഷയവുമൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ. ചുമ, വയറുവേദന, മനംപിരട്ടൽ, ഛർദി, ക്ഷീണം, കാഴ്ചമങ്ങൽ തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളും പ്രകടമാകാറുണ്ട്.
2018-ലാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി നിപ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പതിനേഴുപേരാണ് അന്ന് മരിച്ചത്.