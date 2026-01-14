ബുധന്‍, 14 ജനുവരി 2026
പശ്ചിമബം​ഗാളിൽ നിപ സ്ഥിരീകരിച്ചു; രണ്ട് പേരുടെ നില ​ഗുരുതരം

രേണുക വേണു| Last Modified ബുധന്‍, 14 ജനുവരി 2026 (09:21 IST)

പശ്ചിമബം​ഗാളിൽ നിപ സ്ഥിരീകരിച്ചു. രണ്ട് നഴ്സുമാർക്കാണ് രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇരുവരും ബരാസത് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. നില ​ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നിപ സ്ഥിരീകരിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ജാ​ഗ്രത നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ആരോ​ഗ്യപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ 120 പേരാണ് സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിലുള്ളത്. സമ്പർക്കമുണ്ടായവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോ​ഗമിക്കുകയാണെന്നും സ്ഥിതി​ഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നും കേന്ദ്ര മെഡിക്കൽ സംഘം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐസിഎംആറിൻ്ഫെ വൈറസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡയ​ഗണോസ്റ്റിക് ലബോറട്ടറിയാണ് നിപ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

വവ്വാലുകളിൽ നിന്നോ മറ്റോ പകരുന്ന വൈറസാണ് നിപ. യർന്ന മരണനിരക്ക് ഉള്ള ഒരു രോഗമാണിത്. രോഗബാധിതനായ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരസ്രവങ്ങളുമായി (രക്തം, മലം, മൂത്രം, ഉമിനീർ) ആളുകളോ മൃഗങ്ങളോ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് രോ​ഗ സാധ്യത കൂട്ടുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരത്തിൽ രോ​ഗം എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മുതൽ 14 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുക. പനിയും തലവേദനയും തലകറക്കവും ബോധക്ഷയവുമൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ. ചുമ, വയറുവേദന, മനംപിരട്ടൽ, ഛർദി, ക്ഷീണം, കാഴ്ചമങ്ങൽ തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളും പ്രകടമാകാറുണ്ട്.

2018-ലാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി നിപ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പതിനേഴുപേരാണ് അന്ന് മരിച്ചത്.



