തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷ എം പിമാരുടെ മാർച്ച്; ആകാശവാണി ഭവനിനരികെ കുത്തിയിരുന്ന് രാഹുലും പ്രിയങ്കയും
വോട്ടര്പട്ടികയിലെ പ്രത്യേക തീവ്രപരിശോധനയ്ക്കെതിരെയും മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര് ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും പ്രതിപക്ഷ INDIA സഖ്യം നടത്തിയ 'സേവ് ഡെമോക്രസി മാര്ച്ച്' സംഘര്ഷാവസ്ഥയില്. പാര്ലമെന്റില് നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് ആസ്ഥാനമായ നിര്വാചന് സദനിലേക്ക് നടത്തിയ മാര്ച്ച് ഡല്ഹി പൊലീസ് നിതി ആയോഗ് ഓഫീസിന് സമീപം തടയുകയും പ്രതിപക്ഷ എം പിമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
VIDEO | Delhi: Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, Trinamool Congress leaders Derek O'Brien, Abhishek Banerjee and other opposition leaders detained and being taken in bus after police stop INDIA bloc's protest march on Parliament Street, where they sat on a dharna demanding Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar's resignation. #AkhileshYadav #CEC #oppositionprotest (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 6, 2026
3000ലധികം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രതിപക്ഷ സമരം തടയാനായി ഡല്ഹി പോലീസ് വിന്യസിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് പോലീസ് സന്നാഹങ്ങള്ക്കിടയിലും ബാരിക്കേഡിന് മുകളില് കയറി ത്രിവര്ണ്ണ പതാകയുയര്ത്താന് രാഹുലിനായി. എം പിമാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയെങ്കിലും സമീപത്തുള്ള ആകാശവാണി കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലേക്ക് രാഹുലും പിന്നാലെ പ്രിയങ്കയും കടന്നു. തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകാനാവാതെ വന്നതോറ്റെയാണ് കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലേക്ക് രാഹുല് നീങ്ങിയത്. ഇതുവഴി തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് വഴിയുണ്ട്.
ആകാശവാണി ഭവന്റെ ഗേറ്റിന് സമീപമാണ് രാഹുല് ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുമടങ്ങിയവര് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. കുറച്ച് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകരും ഇവിടെ ഇവര്ക്കൊപ്പമുണ്ട്. ഇതോടെ കനത്ത സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണ് ഡല്ഹി പോലീസിനുണ്ടായത്. സമരം അവസാനിച്ചെന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കികൊണ്ടാണ് രാഹുല് അപ്രതീക്ഷിതമായി ആകാശവാണി ഭവനിനുള്ളിലെത്തിയത്. സമരത്തില് നിന്നും പിന്നോട്ടില്ലെന്നാണ് രാഹുല് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
#WATCH | Delhi | Amid INDIA bloc MPs protest, LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi reaches the gates of the Akashvani Bhavan, in an attempt to reach the office of the Election Commission of India https://t.co/TcIYsvMi0T— ANI (@ANI) October 6, 2026
INDIA സഖ്യത്തിലെ പ്രധാന കക്ഷികളായ DMKയും ആം ആദ്മി പാര്ട്ടിയും ഇന്നത്തെ ഡല്ഹി മാര്ച്ചില് പങ്കെടുത്തില്ല. അതേസമയം, കോണ്ഗ്രസ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള് പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുകയാണ്.