നിങ്ങൾ പൊരുതുന്നത് ഞങ്ങൾക്കെതിരെയാണോ?, യുപി സീറ്റ് വിഭജനത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് അതൃപ്തി, സഖ്യം തെറ്റി പിരിഞ്ഞെന്ന് യോഗി ആദിത്യനാഥ്
ചൊവ്വാഴ്ച ഡല്ഹിയില് മൂന്നര മണിക്കൂര് നീണ്ട ചര്ച്ചയില് കോണ്ഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ട 181 സീറ്റുകള്ക്ക് പകരം വെറും 26 സീറ്റുകള് മാത്രമാണ് എസ്.പി വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്.
2027-ലെ ഉത്തര്പ്രദേശ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി 'ഇന്ത്യ' സഖ്യകക്ഷികളായ കോണ്ഗ്രസും സമാജ്വാദി പാര്ട്ടിയും (എസ്.പി) തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത രൂക്ഷമാകുന്നു. ഡല്ഹിയില് സീറ്റ് വിഭജന ചര്ച്ചകള് പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ നാല് സിറ്റിംഗ് എം.എല്.എമാര് ഉള്പ്പെടെ അഞ്ച് സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുടെ ആദ്യ പട്ടിക എസ്.പി ഏകപക്ഷീയമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് കോണ്ഗ്രസിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.
ചൊവ്വാഴ്ച ഡല്ഹിയില് മൂന്നര മണിക്കൂര് നീണ്ട ചര്ച്ചയില് കോണ്ഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ട 181 സീറ്റുകള്ക്ക് പകരം വെറും 26 സീറ്റുകള് മാത്രമാണ് എസ്.പി വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. ഇതിന് പിന്നാലെ രാത്രി വൈകി എസ്.പി സ്ഥാനാര്ത്ഥി പട്ടിക പുറത്തുവിടുകയായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ സഹാറന്പൂര് എം.പിയും യു.പി കോണ്ഗ്രസ് വര്ക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമായ ഇമ്രാന് മസൂദ് രൂക്ഷഭാഷയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത്. കോണ്ഗ്രസ് എസ് പിയുടെ സഖ്യകക്ഷിയാണെന്നും അല്ലാതെ സീറ്റ് യാചിക്കാന് വന്നവരല്ലെന്നും നിങ്ങള് ബിജെപിക്കെതിരെയാണോ അതോ കോണ്ഗ്രസിനെതിരെയാണോ പോരാടുന്നതെന്നും ഇമ്രാന് മസൂദ് ചോദിച്ചു.
കോണ്ഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ബെഹാത്ത്, സഹാറന്പൂര് മണ്ഡലങ്ങളില് എസ്.പി സ്ഥാനാര്ത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് മസൂദിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. എസ്.പിയുടെ നടപടി മുന്നണി മര്യാദയുടെ ലംഘനമാണെന്നും, ആകെ 403 സീറ്റുകളില് നൂറില് താഴെ സീറ്റുകള്ക്ക് കോണ്ഗ്രസ് വഴങ്ങില്ലെന്നും എ.ഐ.സി.സി യു.പി ഇന്ചാര്ജ് രാജേന്ദ്ര പാല് ഗൗതമും വ്യക്തമാക്കി. അഖിലേഷ് യാദവ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിലും പ്രവര്ത്തകരുടെ ആത്മാഭിമാനം പണയപ്പെടുത്തി വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, മസൂദിന്റെ പ്രതികരണം വ്യക്തിപരമാണെന്നും സിറ്റിംഗ് എം.എല്.എമാരുടെ സീറ്റുകള് ചര്ച്ചാവിഷയമല്ലെന്ന് നേരത്തെ ധാരണയായിരുന്നതായും എസ്.പി എം.പി രാജീവ് റായ് വിശദീകരിച്ചു. വിജയസാധ്യതയാണ് സീറ്റ് വിഭജനത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമെന്നും 26 സീറ്റെന്നത് അന്തിമ കണക്കല്ലെന്നും എസ്.പി അധ്യക്ഷന് അഖിലേഷ് യാദവ് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്പ് തന്നെ കോണ്ഗ്രസ്- എസ്പി സഖ്യം തെറ്റി പിരിഞ്ഞെന്നും യുപി മുഖ്യമന്ത്രിയായ യോഗി ആദിത്യനാഥ് പരിഹസിച്ചു.