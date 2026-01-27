ചൊവ്വ, 27 ജനുവരി 2026
"ഒന്നാം നിരയിൽ ഇരിക്കാൻ സ്ത്രീകളില്ലേ? പിന്നിലായിപ്പോയത് ആകസ്മികതയാണോ?": വിമർശനവുമായി അഹാന

സ്ത്രീകളെ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി പിന്നിലിരുത്തിയതിനെതിരെയാണ് താരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്

രേണുക വേണു| Last Updated: ചൊവ്വ, 27 ജനുവരി 2026 (13:49 IST)

Ahana Krishna
തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന 55ാമത് സംസ്ഥാന അവാർഡ് സമർപ്പണ വേദിയിലെ സീറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സിനെതിരെ നടി അഹാന കൃഷ്ണ. പുരസ്‌കാരത്തിന് അർഹരായ സ്ത്രീകളെ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി പിന്നിലിരുത്തിയതിനെതിരെയാണ് താരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്. ഇതിന്റ വീഡിയോയും താരം പങ്കുവെച്ചു.

പുരസ്കാര ജേതാക്കളുടെ നേട്ടത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം ആഹ്ളാദം ഉണ്ട്, എന്നാൽ സ്ത്രീകളെല്ലാം ഒന്നാം നിരക്ക് പിന്നിൽ ആയിപ്പോയത് ആകസ്മികയാണോ എന്ന് അഹാന ചോദിച്ചു. അവരിൽ പലരും മുൻനിരയിൽ ഇരിക്കാൻ യോ​ഗ്യത ഉള്ളവരാണെന്നും ഇക്കാര്യം തനിക്കിവിടെ പറയാതിരാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അഹാന ഇൻസ്റ്റ​ഗ്രാം സ്റ്റോറിയിൽ കുറിച്ചു.

അഹാനയുടെ വാക്കുകൾ...

'എല്ലാം ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു, പുരസ്‌കാര ജേതാക്കളുടെ നേട്ടത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം ആഹ്ലാദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ, അവിടെ വിജയികളെ ഇരുത്തിയിരുന്ന ദൃശ്യം മനസിൽ ചെറിയൊരു അസ്വസ്ഥത പടർത്തി. സ്ത്രീകളെല്ലാവരും ഒന്നാം നിരക്ക് പിന്നിലായിപ്പോയത്
ആകസ്മികതയാണോ? അവരിൽ പലരും മുൻനിരയിൽത്തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടവരായിരുന്നു. ഇത് ഇവിടെ പറയണമെന്ന് കരുതിയതല്ല, എങ്കിലും എന്നെ അലോസരപ്പെടുത്തിയ ആ ചിന്ത പങ്കുവയ്ക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്കായില്ല'



