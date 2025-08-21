പെണ്ണുപിടിയനായ അധ്യക്ഷനല്ല യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനുള്ളതെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം, ആഞ്ഞടിച്ച് കോൺഗ്രസ് വനിതാ നേതാവ്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (11:59 IST)
കോണ്ഗ്രസ് നേതാവിന് എതിരെ യുവനടി പേരുവെളിപ്പെടുത്താതെ നടത്തിയ ആരോപണങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസിനുള്ളില് ഭിന്നത. ആരോപണങ്ങള് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെയാണെന്ന രീതിയില് ചര്ച്ചകള് പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഘടനയുടെ വാട്ട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പില് നിന്നും വിമര്ശനം ഉയര്ന്നത്.
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് പെണ്ണുപിടിയനാണെന്ന തരത്തില് നിരന്തരം ആക്ഷേപം ഉയരുന്നത് സംഘടന ചര്ച്ച ചെയ്യണം, തെറ്റുകാരനാണെങ്കില് രാഹുല് മാറിനില്ക്കണമെന്നുമാണ് യുവ വനിതാ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന യുവതി രാഹുലിന്റെ പേര് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്റെ പേര് ചര്ച്ചകളില് നിറയുമ്പോള് സംഘടനയുടെ നേതൃത്വം പ്രതികരിക്കണമെന്നും പെണ്ണുപിടിയനായ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റല്ല സംഘടനയ്ക്കുള്ളതെന്ന് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും വേണ്ടിവന്നാല് നിയമനടപടികള് സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് ശബ്ദസന്ദേശത്തില് പറയുന്നത്.
അതേസമയം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന് ഇന്ന് നടത്താനിരുന്ന വാര്ത്താസമ്മേളനം ഒഴിവാക്കി. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ തുടര്ന്നാണ് ഒഴിവാക്കിയതെന്നാണ് വിശദീകരണം. രാഹുലിനെതിരെ കൂടുതല് ആരോപണങ്ങള് വരുന്ന സാഹചര്യത്തില് രാഹുലിനെ പാര്ട്ടി അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്ത് നിന്നും മാറ്റുന്നതടക്കം കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വം ആലോചിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. രാഹുലിനെതിരായ പരാതികള് അന്വേഷിച്ച് തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിക്കാന് കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിനോട് കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറി ദീപ ദാസ് മുന്ഷി നിര്ദേശിച്ചതായാണ് വിവരം.