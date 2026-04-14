പതിനാറുകാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു; സംഭവം കോഴിക്കോട്

Last Modified ചൊവ്വ, 14 ഏപ്രില് 2026 (11:31 IST)
കോഴിക്കോട്: 16 വയസ്സുകാരിയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം യുവാവ് ആത്മഹത്യ
ചെയ്തു. കോഴിക്കോട് മൂഴിക്കലിലാണ് സംഭവം. മരിച്ച നസ്രീന പ്ലസ് വണ് വിദ്യാര്ത്ഥിനിയാണ്. പെണ്കുട്ടിയുടെ ബന്ധുവായ അദ്നാന് (20) ആണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത്. ഇരുവരും സഹോദരിമാരുടെ മക്കളാണ്. പെണ്കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തി കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയ ശേഷം അയാള് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
പെണ്കുട്ടിയുടെ വീടിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിലെ മുറിയിലാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. പോലീസ് എത്തി മൃതദേഹങ്ങള് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. ുവാവ് പെണ്കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ചില കുടുംബപ്രശ്നങ്ങള് കാരണം ആറ് മാസം മുമ്പ് വീട്ടില് നിന്ന് മാറിയതായി നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞു.
വ്യാജ താക്കോല് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇയാള് വീട്ടില് കയറിയതെന്നും സംശയിക്കുന്നു. പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ കൂടുതല് വിവരങ്ങള് വെളിപ്പെടുത്തൂ എന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.