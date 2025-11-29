സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ശ്രീലങ്കന്
തീരത്തിന് സമീപത്തുള്ള തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന് മുകളിലായി ഡിറ്റ് വാ (Ditwah
) ചുഴലിക്കാറ്റ്
സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. വടക്ക്
വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് സഞ്ചരിച്ച്, ശ്രീലങ്ക തീരവും സമീപ തെക്കു പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലും വഴി നവംബര് 30 രാവിലെയോടെ വടക്കന് തമിഴ്നാട് പുതുച്ചേരി, തെക്കന് ആന്ധ്രാ പ്രദേശ് തീരത്തേക്ക് നീങ്ങാന് സാധ്യത. കേരളത്തില് അടുത്ത 5
ദിവസം
നേരിയ/ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. നവംബര് 28, 29
തീയതികളില് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത .
ഇന്ന് പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട് എന്നീ
ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്റര് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്.