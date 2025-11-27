സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 27 നവംബര് 2025 (07:45 IST)
തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും തെക്കുകിഴക്കന് ശ്രീലങ്കക്കും ഭൂമധ്യരേഖക്കു സമീപമുള്ള
ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തിനും മുകളിലായി ശക്തി കൂടിയ ന്യുനമര്ദ്ദം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു .അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് വടക്ക്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് സഞ്ചരിച്ചു തീവ്ര ന്യുനമര്ദ്ദമായി
ശക്തിപ്രാപിക്കാന് സാധ്യത. തുടര്ന്നുള്ള 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില് ഇത് കൂടുതല് ശക്തി പ്രാപിച്ച് വടക്ക്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് സഞ്ചരിച്ചു തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടല് വഴി വടക്കന് തമിഴ്നാട്പുതുച്ചേരി തീരത്തേക്ക് നീങ്ങാന് സാധ്യത.
മലേഷ്യക്കും മലാക്ക കടലിടുക്കിനും മുകളില് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന തീവ്ര ന്യുനമര്ദ്ദം സെന്യാര് ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തി പ്രാപിച്ചു ഇന്തോനേഷ്യയില് കരയില് പ്രവേശിച്ചു. വടക്കുകിഴക്കന് ഇന്ഡോനേഷ്യയുടെ തീരപ്രദേശത്ത്മുകളില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പടിഞ്ഞാറ്-തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് സഞ്ചരിച്ചു 27-ാം തീയതി രാവിലെ വരെ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ശക്തി നിലനിര്ത്തി തുടര്ന്നുള്ള 24 മണിക്കൂറില് ക്രമേണ ശക്തി കുറഞ്ഞു കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കാന് സാധ്യത.
കേരളത്തില് അടുത്ത 5 ദിവസം നേരിയ / ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴക്ക്
സാധ്യത .