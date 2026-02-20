സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
പത്തനംതിട്ട: ഇന്ത്യയില് സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമങ്ങള് നടപ്പിലാക്കിയത് ബ്രിട്ടീഷ് ജഡ്ജിമാരാണെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷന് അധ്യക്ഷ പി. സതീദേവി പറഞ്ഞു. 'സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ്സിന് ഊന്നല് നല്കിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയില് നിയമങ്ങള് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത്. സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയില് നിയമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു,' സതീദേവി പറഞ്ഞു. കേരള വനിതാ കമ്മീഷന്, പത്തനംതിട്ട പ്രസ് ക്ലബ്, ജില്ലാ ഇന്ഫര്മേഷന് ഓഫീസ് എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ച കേരള വനിതാ കമ്മീഷന് മീഡിയ വര്ക്ക്ഷോപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവര്.
'ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് കോടതികള് സ്ഥാപിതമായത്. വീട്ടിലും സമൂഹത്തിലും ജോലിസ്ഥലത്തും പുരുഷന്മാര് ആധിപത്യം പുലര്ത്തുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് സ്ത്രീ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങള് വളരെ പ്രസക്തമാണ്. സ്ത്രീധന കേസുകളില് ഏറ്റവും കൂടുതല് പ്രതികളാകുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. വേശ്യാവൃത്തി കേസുകളില് പോലും സ്ത്രീകള്ക്കെതിരെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കാനുള്ള നിയമം പുരുഷന്മാര്ക്കെതിരല്ല മറിച്ച് സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കാനാണ്. കേരളത്തില് പുരുഷ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കേണ്ട സമയമല്ല,' പി. സതീദേവി വ്യക്തമാക്കി.