വേളി ബീച്ചില്‍ കൈകള്‍ കെട്ടിയ നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കരയ്ക്കടിഞ്ഞു; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 21 ഫെബ്രുവരി 2026 (19:22 IST)
തിരുവനന്തപുരം: വേളി ബീച്ചില് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കരയ്ക്കടിഞ്ഞു. കൈകള് തുണികൊണ്ട് കെട്ടിയ നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. 40-50 വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടേതാണ് മൃതദേഹം എന്ന് തുമ്പ പോലീസ് പറഞ്ഞു.
ഇന്ന് രാവിലെ വേളി പള്ളിക്ക് സമീപം കടലില് ഒരു മൃതദേഹം പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള് പോലീസില് വിവരമറിയിച്ചു. തുടര്ന്ന് മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് ഇന്ക്വസ്റ്റ് നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കി മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയുടെ മോര്ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. ആരെങ്കിലും സ്ത്രീയെ കൊന്ന് കടലില് തള്ളിയതാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് തുമ്പ പോലീസ് പറഞ്ഞു.