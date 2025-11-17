കോഴിക്കോട്ടെ ഡോക്ടറെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് തല്ലിയ സംഭവത്തില്‍ യുവതി അറസ്റ്റില്‍

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
കോഴിക്കോട്: അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങള് അയച്ച ആളാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളേജിലെ ഡോക്ടറെ മര്ദ്ദിച്ച സംഭവത്തില് യുവതി അറസ്റ്റില്. പിടിയിലായ സ്ത്രീ കുറുവട്ടൂര് സ്വദേശിനിയാണ്. ഡോക്ടറുടെ പേരില് സന്ദേശങ്ങള് അയച്ചിരുന്ന പെരിങ്ങളം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് നൗഷാദ് എന്നയാളാണ് യഥാര്ത്ഥ കുറ്റവാളിയെന്ന് പിന്നീട് പോലീസ് കണ്ടെത്തി. സര്ജറി ഒപി വിഭാഗത്തില് ഇന്നലെ ഡോക്ടര് ഡ്യൂട്ടിയിലായിരിക്കെയാണ് സംഭവം നടന്നത്.
വാട്സ്ആപ്പ് വഴി അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങള് അയച്ചതായും വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കിയതായും ആരോപിച്ച് സ്ത്രീ ഡോക്ടറെ മര്ദ്ദിച്ചു. ഡോക്ടറുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് മെഡിക്കല് കോളേജ് പോലീസ് പിന്നീട് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ഒപി രേഖകളും യുവതിയെ തിരിച്ചറിയാന് പോലീസിനെ സഹായിച്ചു. ഏപ്രിലില് പിതാവിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി യുവതി മെഡിക്കല് കോളേജില് എത്തിയിരുന്നു. ഒരു സുഹൃത്തിനുവേണ്ടി നൗഷാദ് അതേ വാര്ഡില് തന്നെയായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്.
പിന്നീട് അയാള് സ്ത്രീയുടെ ഫോണ് നമ്പര് കണ്ടെത്തി പുതിയൊരു സിം കാര്ഡ് വാങ്ങി. ഡോക്ടറുടെ പേര് ഉപയോഗിച്ച് വാട്ട്സ്ആപ്പില് സന്ദേശങ്ങള് അയയ്ക്കാന് തുടങ്ങി. സ്ത്രീയില് നിന്ന് 49,000 രൂപയും ഇയാള് തട്ടിയെടുത്തിരുന്നു. മെഡിക്കല് കോളേജ് ഇന്സ്പെക്ടര് ബൈജു കെ ജോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം യുവതിയെയും നൗഷാദിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.