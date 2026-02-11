ബുധന്‍, 11 ഫെബ്രുവരി 2026
പരീക്ഷാ സമ്മർദ്ദം അകറ്റാം, ടോൾഫ്രീ ടെലിഫോൺ സഹായകേന്ദ്രം ‘WE-HELP’ ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ

തിരുവനന്തപുരം| അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 11 ഫെബ്രുവരി 2026 (15:51 IST)
തിരുവനന്തപുരം: എസ്എസ്എല്‍സി, ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് 'വീ-ഹെല്‍പ്പ്' എന്ന ടോള്‍ഫ്രീ ടെലിഫോണ്‍ സഹായകേന്ദ്രം ഫെബ്രുവരി 16 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി. ശിവന്‍കുട്ടി. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും രാവിലെ 7 മണി മുതല്‍ വൈകുന്നേരം 7 മണി വരെ സൗജന്യമായി 1800 425 2844 എന്ന നമ്പറില്‍ വിളിച്ച് കൗണ്‍സലിംഗ് സഹായം ലഭിക്കും. പരീക്ഷ അവസാനിക്കുന്നതുവരെ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിലും സേവനം ലഭ്യമാണ്.

എല്ലാ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളുകളിലും സൗഹൃദ കോര്‍ഡിനേറ്ററുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കൗണ്‍സിലിംഗ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി കരിയര്‍ ഗൈഡന്‍സ് & അഡോളസെന്റ് കൗണ്‍സലിംഗ് സെല്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വീ-ഹെല്‍പ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.


അടുത്ത അധ്യയന വര്‍ഷം വിഎച്ച്എസ്ഇ വിഭാഗം രണ്ട് പ്രധാന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസവും വ്യവസായവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ 'VHSE I കണക്ട്' എന്ന വ്യവസായ സഹകരണ സംരംഭം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കെല്‍ട്രോണ്‍, കെഎസ്ഇബി, കെഎസ്എഫ്ഇ, കേരള ബാങ്ക് എന്നീ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം പ്രമുഖ സ്വകാര്യ മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തി പാഠ്യപദ്ധതി നടപ്പാക്കല്‍, പരിശീലനം, ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പ്, തൊഴില്‍ സാധ്യത പഠനങ്ങള്‍ എന്നിവ ഊര്‍ജിതപ്പെടുത്തും.

കൂടാതെ, 2018 മുതല്‍ അനൗദ്യോഗികമായി നല്‍കിയിരുന്ന എന്‍എസ്‌ക്യുഎഫ് കോഴ്‌സുകളുടെ പാഠ്യപദ്ധതികള്‍ കരിക്കുലം കമ്മിറ്റി അംഗീകാരത്തോടെ ഔപചാരികമായി വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.



